JBL Flip 7 : Boulanger baisse le prix de l’enceinte sans fil et offre un casque JBL doté de 50h d’autonomie

La dernière enceinte sans fil de JBL fait l'objet d'une bonne affaire à saisir chez Boulanger. En ce moment, la JBL Flip 7 est en baisse de prix sur le site e-commerce français et est fournie avec le casque JBL Tune 710BT offert par l'enseigne.

Jusqu'au mardi 24 juin 2025, le site Boulanger vous permet de profiter d'une belle offre sur l'achat d'une enceinte portable de la marque JBL. Proposée en plusieurs coloris au choix, la JBL Flip 7 est à 134,99 euros au lieu de 149,99 euros. La réduction de 10 % se fait par l'intermédiaire du coupon AUDIO10 qui est à saisir lors de l'étape de la commande.

En plus de cette remise, Boulanger ajoute au panier le casque sans fil JBL Tune 710BT (avec 50 heures d'autonomie) d'une valeur de 49,99 euros. Au total, grâce au bon plan Boulanger, vous faites une économie de près de 65 euros sur l'ensemble des deux produits.

À propos de ses principales caractéristiques, la JBL Flip 7 lancée au début du mois d'avril 2025 est une enceinte portable compatible avec le Bluetooth 5.4. Cette technologie sans fil donne la possibilité à l'appareil d'être relié à distance avec une smartphone ou une tablette. L'enceinte Flip 7 de JBL dispose également d'une batterie polymère lithium-ion 17,28 Wh qui lui permet d'être autonome pendant une durée maximale de 16 heures après un chargement complet estimé à 2 heures et demie.

On peut aussi trouver une puissance totale de 35 watts RMS, une plage de fréquence allant de 60 à 20 000 Hz, une résistance à la poussière et à l'eau (conformément à la norme d'étanchéité IP68), des transducteurs de 45 x 80 mm et un haut parleur de graves 16 mm. Pour terminer, l'enceinte JBL Flip 7 affiche des dimensions de 18,25 x 6,95 x 7,15 cm et un poids estimé à 560 grammes.