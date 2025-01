Jabra Elite 10 : les écouteurs sans fil à réduction de bruit sont à prix soldé

Vous êtes à la recherche d'écouteurs sans fil à réduction de bruit lors des soldes d'hiver ? Optez pour les Jabra Elite 10 qui bénéficient d'une belle réduction de plus de 45 % chez Amazon.

À moins de deux semaines du coup de sifflet final des soldes d'hiver 2025, Amazon vous permet d'avoir des écouteurs sans fil Jabra à réduction de bruit et à prix réduit.

Affichée au tarif conseillé de 249,99 euros, la paire d'écouteurs Jabra Elite 10 proposée dans un coloris noir titanium est à 136,21 euros sur le site du géant du commerce en ligne. Cela correspond donc à une remise immédiate de plus de 45 %. À titre d'information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Pour rappel, les Jabra Elite 10 sont considérés comme des écouteurs de type True Wireless. Ils embarquent la technologie Jabra ComfortFit pour une limitation de la pression intra-auriculaire, du Bluetooth 5.3, de la fonction audio spatial pour un immersion totale avec Dolby Audio, d'une réduction de bruit personnalisable et de la technologie HearThrough.

On peut également trouver six microphones pour une clarté d'appel exceptionnelle même en déplacement, une connexion simultanée à deux appareils, la norme d'étanchéité IP57 pour une résistance à l'eau et à la poussière, et une autonomie de 27 heures grâce à l'étui de charge fourni. Pour en finir avec les Elite 10 de Jabra, les écouteurs sont accompagnés de plusieurs paires d'embouts EarGels en silicone et un câble USB-C vers USB-A.