Des écouteurs Jabra deviennent de plus en plus abordables chez Amazon. En prévision de la fête de Noël, les Jabra Elite 8 Active sont affichés à moins de 120 euros grâce à une jolie remise de presque 50 %.

Amazon met les bouchées doubles pour la dernière ligne droite des achats de Noël. Au sein de sa page dédiée aux ventes flash de décembre, le géant du commerce en ligne propose des écouteurs de la marque Jabra à prix réduit. Disponibles en plusieurs coloris au choix, les Jabra Elite 8 Active sont à 119,99 euros au lieu de 229,99 euros. Cela représente une réduction de 110 euros par rapport au tarif conseillé du produit. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Considérés comme des écouteurs True Wireless de type intra-auriculaire, les Elite 8 Active de Jabra disposent d'un design fermé conçu pour offrir une isolation phonique optimale. Compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth 5.3, les écouteurs sans fil peuvent être connectés simultanément avec deux appareils, via une portée jusqu'à 10 mètres. Au niveau des autres caractéristiques, on peut aussi trouver l'Audio spatial, les technologies ANC et HearThrough, six microphones, une autonomie maximale de 32 heures avec l'étui fourni ou bien encore une conformité à la norme IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Enfin, les Jabra Elite 8 Active sont accompagnés de trois paires d'embouts EarGels en silicone disponibles en plusieurs tailles différentes.