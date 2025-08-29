Transportez votre iPhone 17 comme personne grâce à ce nouvel accessoire pratique et innovant d’Apple

Maintenant que la conférence Made by Google 2025 est passée, c’est au tour de la keynote d’Apple d’attirer tous les regards. Tout comme pour les Pixel 10, plusieurs fuites accompagnent la sortie des iPhone 17. Et l’une d’entre elles ne concerne pas leur fiche technique, mais un accessoire inédit.

L’iPhone 17 n’a pas encore été officiellement présenté par Apple – il le sera lors de la keynote du 9 septembre – qu’il fait déjà parler de lui. Ce n’est pas étonnant : tous les ans, les utilisateurs trépignent d’impatience à l’idée du lancement des nouveaux modèles d’iPhone et les rumeurs qui l’accompagnent sont nombreuses.

Processeur, écran, ou bloc photo ont déjà été passé au crible par les leakers. Cette fois-ci, la fuite ne concerne pas la fiche technique des smartphones, mais un nouvel accessoire pratique et innovant.

Apple développe un nouvel accessoire alliant design et praticité pour l’iPhone 17

D’après Majinbu Official, Apple s’apprête à lancer un accessoire inédit : la Crossbody Strap. Si le concept de base n’a rien d’original – une sangle de téléphone –, Apple entend le réinventer grâce à un système magnétique innovant. En effet, la bandoulière serait magnétique sur toute sa longueur grâce à une armature métallique flexible. Ses extrémités seraient dotées d’anneaux polarisés à l’opposé, afin de garantir une fermeture solide du système. L’objectif de ce mécanisme ? Offrir un accrochage et un détachement intuitifs, sans boucles ni crochets, à l’utilisateur.

Au-delà de la praticité, la firme de Cupertino semble également miser sur un style minimaliste qui lui est propre, mais aussi sur la durabilité. Côté matériaux, les prototypes de cette sangle innovante sont en nylon, à l’image des boucles sport légères et respirantes des Apple Watch. Mais la possibilité d’une déclinaison en silicone, avec un toucher plus doux et davantage de flexibilité, n’est pas à ignorer. Aussi, Apple devrait laisser un choix de coloris plutôt conséquent aux utilisateurs, puisque la Crossbody Strap devrait être disponible dans une gamme de couleurs assez variée, des plus classiques aux plus vibrantes.

Un autre critère du cahier des charges de la marque à la pomme pourrait également être la polyvalence. Si cette bandoulière est principalement conçue pour l’iPhone 17, sa compatibilité pourrait être élargie aux AirPods Pro 3, afin de l’intégrer pleinement à l’écosystème Apple. Pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur, aucune date de sortie officielle n’a donc été partagée. Mais, toujours d’après les fuites, la Crossbody Strap serait déjà en cours de développement. Tout porte à croire qu’elle sera lancée en même temps que l’iPhone 17.