iPhone : cette future fonctionnalité va ravir les photographes

Apple vient de déposer un nouveau brevet concernant une fonctionnalité pour simplifier la visualisation et l'utilisation des différents capteurs d'un iPhone. Le but étant de donner plus de contrôle aux utilisateurs expérimentés dans le domaine de la photo.

Alors qu'Apple vient de donner rendez-vous à la presse et aux fans pour une nouvelle keynote ce 8 mars 2022, probablement dédiée à l'iPhone SE 5G, le constructeur vient tout juste de déposer un brevet inédit. D'après le document, la marque à la pomme cherche un moyen de simplifier la visualisation et l'utilisateur des différents capteurs photo d'un iPhone. Le but étant d'offrir plus de contrôle aux utilisateurs expérimentés.

Pour l'instant, l'iPhone se charge de jongler entre les capteurs (macro, grand-angle et ultra grand-angle, etc.) selon les besoins, à condition de l'utiliser en mode Automatique. Si comme de nombreux utilisateurs vous vous contentez de ce mode, vous vous demandez rarement quel capteur est utilisé à un moment précis, tant que le rendu demeure satisfaisant.

Apple veut offrir plus d'options aux photographes confirmés sur iPhone

Or, Apple voudrait intégrer avec ce brevet “une interface utilisateur du viseur numérique multi-capteurs”. Pour résumer, cette technologie vise à présenter à l'utilisateur toutes les options que propose l'ensemble des objectifs de l'iPhone. Cela permettra non seulement de mieux contrôler la composition d'une image, mais aussi d'en améliorer la qualité. En effet, il permettra de constater en mode prévisualisation le rendu d'une photo avec chaque capteur avant la prise.

Avec ce brevet, la marque à la pomme part du principe qu'il manquait à l'iPhone un moyen simple pour l'utilisateur de “tirer parti des avantages de plusieurs caméras embarquées sans lui imposer une charge cognitive excessive”. Grâce à ce système, le photographe pourra donc consulter les options possibles via les différents capteurs. Par ailleurs, ce brevet mentionne une autre fonctionnalité : la possibilité d'afficher les images prises par deux capteurs différents en temps réel en mode Prévisualisation.

L'écran pourrait ainsi présenter une image distincte et indépendante de chaque objectif, offrant par extension davantage de contrôle avant la prise de vue définitive. Cette demande de brevet a été créditée à six ingénieurs du constructeur, déjà connus pour avoir déposé plusieurs brevets liés aux capacités photo et aux systèmes de visée de l'iPhone. Pour rappel, Apple travaillerait également sur un iPad pliable convertible en MacBook.

Source : AppleInsider