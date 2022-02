Apple travaillerait sur un iPad pliable convertible en MacBook

Apple travaillerait sur un iPad pliable qui se convertit en MacBook depuis plusieurs années. D'après une source réputée, l'écran serait capable de se replier pour afficher un clavier virtuel. Une dalle tactile de 20 pouces serait au programme de cet appareil hybride.

Il y a quelques jours, Display Supply Chain Consultants (DSCC), une firme d'analyse de l'industrie, a fait le point concernant l'arrivée d'Apple sur les marché des appareils pliables. D'après les informations obtenues par le cabinet d'analyse, le géant de Cupertino ne serait pas pressé de lancer son iPhone pliable. Le projet ne serait pas lancé avant 2025.

En parallèle, Apple se concentrerait aussi sur la création d'un appareil hybride. D'après le rapport de la DSCC, la marque envisage de lancer un MacBook pliable aux alentours de 2026. Dans sa newsletter dominicale, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et source très bien informée du milieu, affirme que cet appareil tiendrait plutôt de l'iPad pliable.

Un iPad pliable de 20 pouces qui se transforme en MacBook

Selon lui, Apple développe un immense iPad pliant de 20 pouces. Une fois replié, l'écran pourra servir de clavier virtuel. La partie inférieure affichera le clavier virtuel tandis que la partie supérieure servira plutôt de moniteur tactile. L'utilisateur pourra interagir de deux manières avec les contenus à l'écran.

Quand l'écran est entièrement déplié, il pourra servir à regarder des contenus (séries, films, logiciels de montage…) dans les meilleures conditions grâce à son immense espace d'affichage. Visiblement, ce futur iPad convertible en MacBook se rapproche du Lenovo ThinkPad X1 Fold ou du Zenbook 17 Fold OLED. Grâce à ce terminal 2-en-1, Apple pourrait assoir sa domination sur le secteur de la tablette, largement monopolisé par l'iPad.

D'après Mark Gurman, cet appareil hybride est en développement dans les laboratoires d'Apple depuis plusieurs années. Prudent, le journaliste ne s'avance pas encore sur une date de lancement. On vous en dit plus dès que possible sur l'arrivée des premiers appareils pliable d'Apple. En attendant plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.