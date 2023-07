iPhone : Apple travaillerait sur un modèle sans aucune bordure

Selon certaines sources, Apple a demandé à Samsung et LG de travailler sur un écran de smartphone totalement dépourvu de bordure. Couplé à une caméra dissimulée sous l'écran, ce serait une première dans le monde du mobile.

C'est un peu une arlésienne du monde des smartphones. Un écran 100 % “borderless”, ou sans bordure si vous préférez. Objectivement, il faut bien avouer qu'on en est plus très loin. L'an dernier, nous vous disions que les smartphones sans bordure seraient la tendance de 2023. Et effectivement, après le Galaxy S22 de Samsung, on a vu arriver des modèles affichant des bordures symétriques sur les quatre côtés de l'écran. Sur le Xiaomi 13 par exemple, pas de barre noire en bas ou en haut du smartphone. En revanche, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bordure du tout.

De son côté, Apple semble vouloir en finir avec ces approximations. Selon un tweet du célèbre leaker Ice Universe, la firme de Cupertino prévoit un iPhone sans aucune bordure (pas même très fines). La marque aurait mandaté sur le projet les divisions de Samsung et LG spécialisées dans les écrans. La caméra frontale utiliserait la technologie UPC (Under Panel Camera) et serait donc placée sous l'écran. Ce n'est pas nouveau, Samsung l'a fait en 2021 avec son Galaxy Z Fold 3. Mais l'innovation ne s'arrête pas là : Apple veut un iPhone entièrement en verre ultra-solide.

Un iPhone sans bordure et construit uniquement en verre

Sûrement dans l'optique de proposer une nouvelle révolution dans le monde des smartphones, Apple développerait en parallèle de son écran sans bordure un corps en verre d'un seul tenant. Comprenez que le mobile ressemblerait à un rectangle de verre sans jonction visible. Avant d'en arriver là, la source de l'information précise qu'il faudra régler plusieurs problèmes, ne serait-ce que pour l'écran sans bordure.

BREAKING! Apple is working on a 0-bezel iPhone! Looks like Cook is a fan of mine and he hates bezels as much as I do.

According to sources, Apple asked Samsung Display and LG Display to develop OLED screens without bezels at all, completely eliminating bezels and using UPC… pic.twitter.com/mP6QgOeoPw — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 24, 2023

D'un point de vue technique, cela pourrait poser des soucis d'interférences au niveau de l'antenne intégrée au téléphone. Côté tactile, l'absence totale de bord devra être prise en compte pour éviter les appuis involontaires. Et n'oublions pas la résistance de l'ensemble. On semble donc encore loin de pouvoir profiter des téléphones transparents aperçus dans de nombreux films et séries de science-fiction. Une chose est sûr en attendant : l'iPhone 15 à venir en septembre aura bien des bordures, et son modèle Pro Max aura les plus fines du monde.