iPhone 16 Pro : Apple améliore enfin cette caractéristique de l’appareil photo

Les fuites concernant les caractéristiques techniques des iPhone 16 se multiplient en ce moment. Cette tendance confirme qu'Apple est en train de finaliser le développement de ses différents modèles et que la firme commence à passer commande de composants auprès de ses fournisseurs. Sur le réseau social chinois Weibo, un leaker prétend que l'iPhone 16 Pro va bénéficier de deux nouveaux capteurs photo. Déjà excellent en photographie, l'appareil devrait se montrer encore plus impressionnant avec la génération à venir.

Le premier changement attendu survient du côté du capteur ultra grand-angle. Depuis 2019 et l'iPhone 11, Apple intègre une optique de 12 MP pour ce module. Le capteur Sony IMX633 utilisé sur les derniers modèles devrait être remplacé par un Sony IMX903 de 48 MP. Seuls les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max devraient profiter de cette évolution.

Du nouveau sur l'ultra grand-angle et le téléobjectif de l'iPhone 16 Pro

La seconde amélioration n'est apportée qu'à l'iPhone 16 Pro. Celui-ci devrait être équipé du même téléobjectif périscopique de 12 MP avec zoom optique 5x auquel on avait droit sur l'iPhone 15 Pro Max. C'est une très bonne nouvelle : dans notre test, les capacités de zoom du smartphone nous avaient pleinement convaincus. La progression par rapport à l'ancien téléobjectif sans périscope et zoom optique 3x était largement perceptible. L'iPhone 16 Pro Max devrait quant à lui conserver ce même capteur.

L'une des autres grandes nouveautés attendues sur les iPhone 16 Pro est l'arrivée d'un bouton Capture. Celui-ci serait situé sur la même tranche que le bouton de démarrage, plus bas. Il ne serait pas mécanique, mais haptique. Une légère pression du doigt serait reconnue par le système pour enclencher l'action. Il devrait servir à ouvrir rapidement l'appareil photo pour commencer à filmer une scène à la volée. L'idée est de ne pas perdre de temps lorsque l'on souhaite immortaliser un moment sur le vif, sans préparation.

