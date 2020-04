L’iPhone 9 arrive, le CSA censure Canal+ et le Galaxy Note 20 se dévoile, le récap

L’arrivée de l’iPhone 9 se confirme, le CSA censure l’offre de confinement gratuite de Canal+ et le design du futur Galaxy Note 20 se dévoile…On fait le point sur l’actualité d’hier. Suivez le guide.

Confinés chez vous, vous vous êtes plongés dans les séries et les films du catalogue Netflix ou les derniers jeux gratuits du PlayStation Plus, et vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien.

Le lancement de l’iPhone 9 est imminent

L’enseigne américaine Best Buy vient de recevoir des coques de protection destinées à l’iPhone 9. L’enseigne a pour instruction de ne pas le mettre en ligne avant le 5 avril, soit dimanche prochain. On s’attend donc à ce qu’Apple dévoile son nouvel iPhone dans les jours à venir, après plusieurs reports. Plus abordable que les iPhone 11, l’iPhone serait vendu à un prix de départ avoisinant les 500 euros.

Lire : la présentation de l’iPhone 9 se rapproche

Canal+ gratuit c’est fini : l’offre spécial confinement a été censurée par le CSA

Suite aux pressions exercées par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ainsi que les groupes TF1 et M6, le CSA a décidé de censurer l’offre spécial confinement gratuite lancée de Canal+. « L’opération que Canal+ a lancé ne peut être que limitée dans la durée car […] de nature à altérer l’équilibre entre les chaines payantes et les chaines gratuites » précise le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel). Avec son offre gratuite, la chaîne cryptée a bafoué les règles strictes qui régissent l’audiovisuel en France, estime l’organisme.

Lire : le CSA met fin à l’offre gratuite de Canal+

Le design du Galaxy Note 20 se dévoile : il est très proche des Galaxy S20

Roland Quandt, journaliste allemand pour WinFuture, a mis en ligne un moulage de l’étui LED View Cover de Samsung destiné au futur Galaxy Note 20. Sur la face arrière, on aperçoit une large découpe visiblement destinée à un bloc photo rectangulaire similaire à celui des Galaxy S20. Comme prévu, les Note 20 vont reprendre le design général des S20.

Lire : nouvel aperçu du design du Galaxy Note 20