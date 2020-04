Uber Eats livrera vos courses Carrefour à domicile en 30 minutes dès le 6 avril 2020

Uber Eats s’associe avec Carrefour pour lancer un service de livraison des courses en 30 minutes à domicile dès le 6 avril 2020. L’opération est une manière pour Carrefour de s’adapter au confinement contre le coronavirus pour continuer à servir ses clients.

On peut dire que le confinement contre le coronavirus aura eu au moins un effet positif sur l’évolution des services de livraison à domicile en France. Quitte à déclencher le lancement de services encore inédits, comme la livraison de courses Carrefour à domicile via Uber Eats.

Le Parisien révèle que Uber s’associe en effet avec Carrefour pour proposer un service de livraison à domicile dès le 6 avril 2020. L’avantage de cette synergie, c’est qu’il sera possible de recevoir ses courses chez soi en une trentaine de minutes en moyenne. Tous les produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène seront livrés par le service.

Uber Eats et Carrefour s’associent pendant le confinement

Pour commander, il suffira de passer par l’application Uber Eats, comme si vous commandiez chez McDo. On comprend qu’il sera possible de choisir ses articles directement dans l’application. Néanmoins, et c’est peut-être là un des signes les plus visibles de ce contexte particulier, Le Parisien révèle qu’il sera également possible de profiter du service par téléphone, en appelant le 08 05 08 02 10 de 11 heures à 23 heures.

Comme avec toute livraison, vous pourrez demander au livreur de laisser vos courses devant la porte et de partir, ou donner toute autre instruction dans le but d’éviter d’entrer en contact direct avec ce dernier. Est également précisé que les prix seront les mêmes qu’en magasin.

Dans un premier temps la livraison de courses Carrefour à domicile avec Uber Eats sera lancée à Paris le 6 avril 2020, avant un « déploiement à l’échelle nationale ». Que pensez-vous de ce service de livraison ? Partagez votre avis dans les commentaires.

