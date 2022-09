iPhone 5S et 6 : Apple déploie un correctif de sécurité en urgence sur iOS 12

Près d'un an après la dernière mise à jour, Apple vient de publier une nouvelle version d'iOS 12 pour les iPhone 5S et 6, destinée à corriger une faille de sécurité récemment patchée dans les versions plus récentes de l'OS.

Si vous possédez un appareil de la série iPhone 5S ou iPhone 6, cela fait maintenant près d’un an que l'époque des mises à jour logicielles régulières est révolue. Cependant, lorsqu’Apple se décide de déployer un correctif, vous pouvez donc être sûr qu'il est essentiel. L’entreprise vient de déployer à la surprise générale une nouvelle mise à jour, la version iOS 12.5.6, qui corrige une vulnérabilité nommée CVE-2022-32893.

La mise à jour vient donc corriger une faille qui permettait à des sites web malveillants de créer du contenu, notamment des PDF et des applications conçus pour exécuter du code non vérifié sur votre téléphone si vous l'ouvrez sur Safari, Chrome ou un autre navigateur web. Il semblerait qu’il s’agisse de la même vulnérabilité qui avait déjà été corrigée il y a quelques semaines avec les versions macOS 12.5.1, iOS 15.6.1 et iPadOS 15.6.1, et c’est désormais au tour des iPhone plus anciens d’en profiter.

Les iPhone 5S et 6 sont vulnérables, installez le correctif rapidement

Nous vous recommandons vivement de procéder à la mise à jour immédiatement si vous tenez beaucoup à votre sécurité et à votre vie privée, puisqu’il semblerait que des pirates aient déjà activement exploité la faille. Apple déclare être « au courant d'un rapport indiquant que ce problème a pu être activement exploité ». Les propriétaires des appareils éligibles doivent donc installer ce correctif le plus rapidement possible.

Vous pouvez procéder à la mise à jour en vous rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre iPhone ou iPad. Laissez la page se charger pendant une seconde et la dernière mise à jour iOS 12.5.6 devrait apparaître. Appuyez ensuite sur le bouton “Télécharger et installer”. Le correctif devrait peser un peu moins de 300 Mo.

Voici tous les appareils Apple qui devraient recevoir le correctif de sécurité :