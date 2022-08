iPhone, iPad, Mac : une dangereuse faille permet de pirater vos appareils, installez vite le correctif

Apple met en garde contre une faille qui permet à des pirates de prendre le contrôle d'iPhone, d'iPad et d'ordinateurs Mac, et exhorte les utilisateurs à installer les nouvelles mises à jour logicielles déployées en urgence.

Apple a révélé l’existence de graves failles de sécurité pour les iPhone, iPad et Mac, qui pourraient permettre à des attaquants de prendre le contrôle total des appareils. Cela permettrait aux intrus de se faire passer pour le propriétaire de l'appareil et d'exécuter ensuite n'importe quel logiciel en son nom.

L'une des vulnérabilités détectées aurait pu permettre à une application d'exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau, et la seconde vulnérabilité concernait WebKit, le moteur qui alimente Safari et d'autres navigateurs tiers sur iOS. Ce n’est pas la première fois qu’Apple est confronté à de telles failles, puisque déjà au début de l’année, l’entreprise avait également du déployer un patch de sécurité pour corriger une dangereuse faille zéro day.

Apple déploie des mises à jour en urgence sur ses appareils

Apple a publié un trio de mises à jour pour son système d'exploitation afin de corriger les vulnérabilités de sécurité qui, selon elle, « peuvent avoir été activement exploitées ». Les mises à jour macOS 12.5.1, iOS 15.6.1 et iPadOS 15.6.1 sont disponibles en téléchargement dès maintenant et doivent être installées dès que possible.

Apple a déclaré que la vulnérabilité affecte les iPhone à partir du modèle 6S, les iPad de 5e génération et plus, les iPad Air 2 et plus, les iPad mini 4 et plus, tous les modèles iPad Pro et les iPod touch de 7e génération. Les MacBook qui tournent sous MacOS Monterey sont également concernés. Si vous possédez l’un de ces appareils, il est donc urgent de faire la dernière mise à jour.

Sur iPhone, la mise à jour concerne donc la version iOS 15, mais on ne sait pour l’instant pas si Apple a déjà corrigé la faille sur sa nouvelle mise à jour iOS 16, qui sera déployée en version stable au mois de septembre. Pour rappel, Apple a récemment introduit une sixième bêta, qui comprend quelques changements mineurs.