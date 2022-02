L’iPhone 6 Plus est désormais considéré comme obsolète par Apple

La liste des appareils obsolètes d’Apple accueille un nouvel arrivant : l’iPhone 6 Plus. Annoncé en 2014, le smartphone ne sera désormais plus du tout pris en charge par Apple au niveau du logiciel.

Apple vient de mettre à jour sa liste d’appareils dits « vintage ». Celle-ci regroupe les appareils qui ont été commercialisés pour la dernière fois il y a plus de 5 ans et il y a moins de 7 ans. En 2018, c’est l’iPhone 5 qui avait rejoint les appareils vintage. Cette année, c’est l’iPhone 6 Plus qui a rejoint la liste. Celui-ci est sorti en septembre 2014 et a été commercialisé jusqu’en septembre 2016.

L’iPhone 6 classique, pourtant sorti à la même période, n’a lui pas rejoint la liste. En effet, bien que le smartphone ait aussi été lancé pour la première fois en 2014, Apple avait décidé en 2017 de le commercialiser en tant que modèle de milieu de gamme, à l’image des iPhone SE d’aujourd’hui. Il faudra donc attendre encore quelques années avant de le voir rejoindre son grand frère.

Vers la fin des réparations de l’iPhone 6 Plus

L’iPhone 6 Plus ne recevra plus aucune mise à jour d’Apple. Le fabricant américain avait arrêté de proposer des mises à jour de fonctionnalités sur l’appareil en 2019 avec la sortie de iOS 13, qui excluait les iPhone 6 et les iPhone 5S. Désormais, le smartphone n’aura même plus droit aux patchs de sécurité.

Petit à petit, Apple arrêtera également de proposer un service de réparation pour son iPhone 6 Plus. Vous devriez être en mesure de le réparer jusqu’en septembre 2023, mais d’ici là, certaines pièces pourraient venir à manquer. À cette date, Apple arrêtera définitivement de proposer des réparations sur l’appareil, et les revendeurs tiers ne pourront plus commander de pièces de rechange chez Apple.

Si vous ne souhaitez pas faire réparer votre appareil par Apple, sachez que vous pourrez bientôt le faire vous-même grâce au Self Service Repair, le programme de réparation en libre-service lancé par Apple. Il vous suffira de commander des pièces détachées officielles pour votre smartphone et suivre les documents explicatifs qui seront disponibles en ligne pour vous guider dans le processus.

Source : Apple