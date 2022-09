L’iPhone 14 Max pourrait finalement changer de nom

L’iPhone 14 Max ne serait pas présenté, selon les dernières fuites en date. Pas de panique, puisqu’Apple le remplacerait par un iPhone 14 Plus. Un changement d’appellation qui n’aurait aucune incidence sur le produit en lui-même.

Les nouveaux iPhone 14 seront présentés dans moins d’une semaine si tout se passe bien. Apple a en effet prévu une Keynote pour le 7 septembre, soit mercredi prochain. Au programme, pas d’iPhone 14 Max, comme les années précédentes, mais un iPhone 14 Plus.

C’est le site 9to5mac, toujours bien informé, qui indique qu’Apple ferait l’impasse sur la dénomination Max. A la place, la firme de Cupertino nommerait la déclinaison iPhone 14 Plus. Dans les faits, ce serait le même produit.

L’iPhone 14 Max disparaît au profit du Plus ?

Pourquoi un tel changement ? Pour le moment, nous l’ignorons. Mais on peut imaginer que le terme Max était peut-être trop axé sur la taille. Avec un iPhone 14 Plus, l’utilisateur aurait réellement la sensation d’avoir un téléphone plus performant, avec plus de fonctionnalités… plus, plus, plus. Vous voyez l'idée. En tout cas, ce changement semble se confirmer par les différentes fuites. Par exemple, un utilisateur de Twitter a publié une photo d’une boîte d’un produit MagSafe avec l’appellation iPhone 14 Plus. Tout semble donc concorder.

A lire aussi – iPhone 14 Pro : de nouveaux rendus dévoilent à quoi va ressembler le smartphone sous iOS 16

Pour résumer, nous devrions donc avoir quatre modèles d’iPhone. L’iPhone 14 classique, mais aussi l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Plus. Les modèles Plus devraient avoir un écran de 6,7 pouces tandis que les autres un écran de 6,1 pouces « seulement ». Ce changement de dénomination est loin d’être absurde. Apple serait en train de revoir sa gamme de smartphones pour cette année 2022. Par exemple, l’iPhone 14 Mini ne devrait pas exister. Les précédents modèles n’ont en effet pas convaincu les foules et aurait poussé la société à les abandonner. Les consommateurs veulent des écrans plus grands, pas plus petit. Il faut toutefois prendre cette fuite avec des pincettes. Apple pourrait en réalité très bien continuer à appeler ses iPhone plus grands Max.

En tout cas, nous devrions avoir des réponses à nos questions dès le 7 septembre. En plus des téléphones, la société californienne pourrait également dévoiler sa nouvelle ligne d’Apple Watch. Nous serons évidemment sur le pont pour suivre les annonces en direct et vous les partager.