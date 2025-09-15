iPhone 17 : ce chargeur rapide officiel adapte automatiquement sa puissance pour ne pas abîmer votre batterie

Apple vient de sortir un tout nouveau chargeur officiel spécialement pensé pour ses iPhone 17. En plus de délivrer une puissance de 40W, il peut atteint les 60W… mais seulement pendant une période limitée. Au moins, pas de risque de dégrader prématurément la batterie de votre smartphone.

Avec l'iPhone 17, Apple a enfin franchi un cap – que Samsung refuse toujours de franchir : la charge à 40W. Cela signifie que les smartphones se chargent plus rapidement, ce qui est franchement bienvenue chez la marque à la pomme. Reste à se fournir en chargeur compatible pour profiter de cette pleine puissance. Bien sûr, cette année encore, Apple se garde bien de fournir un chargeur dans la boîte du téléphone. Si vous ne savez pas lequel choisir, on a peut-être trouvé celui qu'il vous faut.

L'iPhone 17 n'est en effet pas le seul produit à avoir rejoint les rangs de l'Apple Store la semaine dernière. Au rayon chargeur, on retrouve désormais le 40W Dynamic Power Adapter, un chargeur 40W donc, en apparence tout ce qu'il y a de plus classique. Mais celui-ci cache un twist fort intéressant : pendant une durée limitée, celui-ci est capable de délivrer une puissance de 60W pour charger votre iPhone 17 encore plus rapidement qu'un chargeur classique.

Charger un iPhone 17 à moitié en 20 minutes, c'est possible

Plus précisément, selon un utilisateur de Reddit, ce chargeur tient 18 minutes à 60W avant de repasser automatiquement à 40W pour le reste de la charge. Cela correspond à ce qu'Apple annonce sur son site. Selon la firme, le chargeur est capable de charger un iPhone 17 de moitié en seulement 20 minutes, et 30 minutes pour un iPhone 17 Air. Cerise sur le gâteau : l'appareil est très petit pour sa gamme, du moins comparer à la concurrence.

Sur le papier, tout est donc parfait : un chargeur facile à transporter plus puissant que la moyenne. Oui, mais tout de même, difficile de ne pas faire la comparaison avec les smartphones Android qui propose la charge (vraiment) rapide depuis plusieurs années déjà. Sans compter le véritable hic dans cette affaire. Pour l'heure, le chargeur est uniquement disponible aux États-Unis, Canada, Japon, Chine, Mexique, Philippines et Taïwan. Espérons qu'il arrive un jour chez nous.