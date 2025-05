iPhone 16 Pro : le prix du smartphone Apple devient abordable grâce à cette offre Amazon

Vous avez mis assez d'argent de côté pour vous procurer l'iPhone 16 Pro ? Si c'est le cas, sachez qu'Amazon vous donne la possibilité de profiter d'une belle réduction de plus de 250 euros par rapport au prix d'origine.

La plateforme italienne du site Amazon profite de la fin du mois de mai 2025 pour diminuer le prix de l'iPhone 16 Pro. En ce moment, le smartphone Apple incluant 128 Go de stockage et proposé en plusieurs coloris au choix est au tarif exact de 972,79 euros lorsque le produit est ajouté au panier.

Pour une livraison en France, des frais de port de 5,02 euros sont appliqués durant l'étape de la commande. En prenant en compte ce supplément tarifaire, l'Apple iPhone 16 Pro revient donc à 977,81 euros au lieu de 1239 euros. Cela correspond à une économie de plus de 250 euros.

Sorti au même moment que les autres modèles de l'iPhone 16 à la rentrée de septembre 2024, l'iPhone 16 Pro possède un écran Super Retina XDR de 6,3 pouces avec une définition de 2622 x 1206 pixels, une luminosité maximale de 2000 nits et une densité de 460 ppp.

Le smartphone de la marque à la Pomme lié à l'offre Amazon embarque également la puce A18 Pro, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 3582 mAh et le système d'exploitation iOS 18. Concernant la partie APN du téléphone, on peut trouver un triple capteur de 48 + 12 + 48 MP et un capteur frontal de 12 MP consacré à la prise de selfies.

Pour terminer, la connectivité de l'iPhone 16 Pro comprend notamment le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le NFC, le GPS et un port USB Type-C. Plus de détails et d'informations sur notre article dédié au test de l'Apple iPhone 16 Pro.