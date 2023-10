iPhone 15 Pro : comment assigner deux raccourcis au bouton d’actions

Par défaut, le nouveau bouton d'actions des iPhone 15 peut enregistrer un seul raccourci. Un développeur a trouvé un moyen d'en paramétrer deux moyennant quelques manipulations.



Vous avez eu de la chance : l'iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max que vous attendiez est arrivé sans retard. Et après quelques jours d'utilisation, vous constatez qu'il n'est pas sujet aux problèmes de surchauffe qui touchent certains modèles. Ouf. Vous prenez donc le temps de découvrir votre nouveau smartphone et les possibilités offertes par iOS 17. Parmi elles, configurer un raccourci sur le bouton d'action du mobile est intéressant. Malheureusement, on ne peut pour l'instant en mettre qu'un seul. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité d'un développeur.

Federico Viticci a créé un système pour en enregistrer deux, appelé MultiButton. Le principe est extrêmement simple : vous appuyez une fois sur le bouton et c'est le premier raccourci qui se déclenche, vous appuyez une deuxième fois et le deuxième se lance. Il y a cependant quelques subtilités. D'abord, les deux actions programmées s'enchaînent quand vous appuyez deux fois. Il faut donc les choisir en fonction de ce comportement. Ensuite, le déclenchement du deuxième raccourci ne peut se faire qu'une fois le premier terminé.

Il est possible d'enregistrer deux raccourcis sur le bouton d'actions de l'iPhone 15 pro

Notez aussi qu'il y a un délai défini pendant lequel vous devez appuyer une deuxième fois, sans quoi c'est le premier raccourci qui s'activera à nouveau. Par défaut, vous avez 7 secondes après la pression initiale, mais vous pouvez changer cette durée dans l'application. Le paramétrage est assez facile. Après avoir téléchargé et installé le fichier sur l'iPhone 15 comme une application, suivez les instructions à l'écran pour choisir vos raccourcis. MultiButton peut vous demander d'accéder à un dossier sur iCloud. Rassurez-vous, c'est normal et aucune donnée privée ne sera lue.

La solution de Federico Viticci n'est pas parfaite, de l'aveu même de son créateur. Elle doit composer avec les limitations techniques et les possibilités du système. MultiButton propose cependant ce qu'iOS 17 ne permet pas encore de faire, en espérant qu'Apple en fera une fonction native à l'avenir. N'hésitez à consulter l'article cité en source pour plus de détails et des exemples de configuration. Le développeur dispose de plusieurs raccourcis prêts à l'emploi.

Source : MacStories