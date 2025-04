L’iPhone 16 Pro (256 Go) d’Apple est à son meilleur prix chez Amazon

Voici une offre qui pourrait intéresser les futurs acquéreurs de l'iPhone 16 Pro ! En ce moment, le smartphone Apple avec 256 Go de stockage perd près de 200 euros de son prix d'origine grâce à une vente flash.

Même si les Ventes Flash de Printemps d'Amazon ont pris fin le lundi 31 mars 2025, le géant du commerce en ligne poursuit ses ventes flash traditionnelles sur une sélection de produits. Parmi la sélection du moment, on peut trouver le modèle Pro de l'iPhone 16 en promotion.

Dans le cadre d'une offre à durée limitée, l'iPhone 16 Pro d'Apple incluant 256 Go de stockage et proposé en quatre coloris au choix est à 1169 euros au lieu de 1359 euros. Cela correspond à une remise immédiate de presque 200 euros par rapport au prix conseillé. À titre d'information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Présenté par Apple au cours de la keynote de rentrée 2024 et en même temps que les autres versions de l'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro est doté d'un écran Super Retina XDR de 6,3 pouces avec une définition de 2622 x 1206 pixels, une densité de 460 ppi et une luminosité maximale de 2000 nits.

Fonctionnant sous le système iOS 18, le smartphone d'Apple possède aussi la puce A18 Pro, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie Li-Ion de 3582 mAh, un triple capteur de 48 + 12 + 48 MP et un capteur frontal de 12 MP dédié à la prise de selfies. Enfin, la connectivité de l'iPhone 16 Pro inclut le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le NFC, le GPS et un port USB Type-C. Et retrouvez notre article consacré au test de l'Apple iPhone 16 Pro.