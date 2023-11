Les MacBook pourront bientôt naviguer sur le Web sans connexion Wi-Fi

Cela fait près de 20 ans maintenant que vous êtes obligés d’être connectés à un réseau Wi-Fi sur votre MacBook pour pouvoir naviguer sur Internet, mais Apple va bientôt corriger cela avec ses prochains ordinateurs.

Pour corriger l’un des plus gros défauts de ses ordinateurs portables, Apple travaillerait à l'intégration de la connectivité sans fil directement dans ses puces maison, permettant ainsi à ses MacBook de se connecter aux réseaux 5G. Comme le rapporte Mark Gurman dans sa lettre d'information Power On, cela viserait à fournir aux utilisateurs un accès Internet sans avoir recours au Wi-Fi, alignant ainsi les fonctionnalités des MacBook sur celles des iPhone et des Apple Watch.

Selon Gurman, la puce sans fil pour MacBook sera un composant interne intégré directement dans les processeurs de la série M. Il s’agirait d’un ajout qui devait ravir de nombreux utilisateurs, et qui permettrait enfin à Apple de combler son retard sur les PC Windows. En effet, de nombreux ordinateurs portables proposent déjà cette fonctionnalité.

Les MacBook 5G n’arriveront pas avant 2028

Selon Gurman, la puce sans fil pourrait être prête d'ici 2026, mais Apple aurait besoin de deux ou trois ans supplémentaires pour l'intégrer dans les MacBook. D’après le célèbre journaliste, celles-ci ne verront le jour qu’en 2028.

Malgré son retard évident, Apple n’a pas toujours été dans cette situation. Le concept de connectivité sans fil dans les MacBook remonte à 2008, lorsque Steve Jobs a exploré l'idée d'ajouter une connectivité 3G. Toutefois, le projet a été abandonné en raison des contraintes d'espace pour les puces nécessaires. Avec la miniaturisation des puces, l'intégration d'un modem sans fil dans les processeurs d'Apple d'ici à 2028 pourrait enfin résoudre les problèmes d'encombrement qui ont entravé l'idée par le passé.

Actuellement, le seul moyen de naviguer sur le Web sans connexion Wi-Fi sur un MacBook est d’utiliser la connectivité 5G des iPhone en partage de connexion. En intégrant cette fonctionnalité directement dans ses puces, Apple pourra donc permettre aux utilisateurs de se passer de leurs smartphones.

Il reste maintenant à voir quelles seront les performances de ce modem 5G fait maison, et s’il sera à la hauteur de ceux des concurrents. On espère également qu’Apple prendra de l’avance sur le calendrier annoncé par Mark Gurman, car sinon, cela signifierait qu’il faudrait attendre près de 5 ans avant de voir la 5G débarquer sur les MacBook.