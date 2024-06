iPhone 15 : le smartphone Apple est à 729 € pour les soldes d’été

Profitez des soldes d'été pour vous procurer l'iPhone 15 en promotion. Pendant une durée de quelques jours, le smartphone Apple est vendu par Orange sous la barre des 730 euros, ou plus précisément à 729 euros.

Dans le cadre des soldes d'été 2024, vous avez jusqu'au mercredi 10 juillet prochain pour profiter d'une remise totale de 140 euros sur l'achat de l'iPhone 15 chez Orange. Proposé dans son coloris noir et sa version 128 Go, le smartphone Apple voit son prix passer de 869 euros à 729 euros.

Le tarif réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 70 euros de la part de l'opérateur et par l'intermédiaire d'un bonus de reprise de 70 euros à valoir sur un ancien téléphone. Le bonus de reprise est valable si le mode Click & Collect est choisi.

Dévoilé en même temps que les modèles Plus, Pro et Pro Max à la rentrée 2023, l'iPhone 15 est un smartphone doté d'un écran de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz. Compatible avec la 5G et tournant sous le système d'exploitation mobile iOS 17, le téléphone d'Apple dispose également d'une puce A16 Bionic, d'une batterie de 2775 mAh, d'un port USB-C, de deux capteurs photo de 48 MP (grand angle) et 12 MP (ultra grand-angle), et d'un capteur frontal de 12 MP consacré à la prise de selfies.