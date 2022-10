iPad 2022 : le nouveau port USB-C de la tablette offre des débits très limités

Apple a lancé un nouvel iPad abordable avec un port USB-C, mais celui-ci ne semble pas offrir des débits équivalents aux autres modèles. Pire encore, la nouvelle connectique ne ferait pas mieux que l’ancien port Lightning.

Il y a quelques jours, Apple a présenté une nouvelle tablette : l’iPad de 10e génération. Celui-ci a apporté de nombreuses nouveautés par rapport à la génération précédente, dont notamment un design inspiré de l’iPad Air, de nombreux coloris, un nouveau processeur, un capteur selfie amélioré ou encore un poids légèrement revu à la baisse.

Cependant, un des principaux changements se trouve au niveau des connectiques, puisque la nouvelle génération d’iPad abordable a enfin abandonné le port propriétaire Lightning. Tous les iPad proposent donc désormais une connectique USB-C, comme le veut la nouvelle législation européenne, mais il semblerait que tous ne proposent pas les mêmes performances.

L’USB-C de l’iPad 10e génération propose les mêmes débits que le Lightning

L'USB-C de l'iPad de dixième génération fonctionne comme prévu pour la recharge, mais pour les transferts de données, il n’offre que des « vitesses de données USB 2.0 ». Limité à 480 Mb/s en débit théorique, il s'agit donc de la même vitesse offerte par Lightning, qui était utilisé sur l'iPad de neuvième génération.

C’est donc beaucoup moins bien que les autres iPad du catalogue d’Apple. En effet, l'iPad Pro utilise des connexions USB-C Thunderbolt qui permettent de transférer des données jusqu'à 40 Gbps, tandis que l'USB-C de l'iPad Air et de l'iPad mini offrent respectivement des débits de 10 Gbps et 5 Gbps. Les transferts seront donc significativement plus lents sur l’iPad le plus abordable d’Apple.

Le port USB-C permet toujours de connecter des moniteurs externes, mais une connectique limitée à l’USB 2.0 ne permet pas de prendre en charge tous les types d’affiches. Les écrans ne dépasseront pas les 30 Hz en 4K, et les 60 Hz en 1080p.

On aurait pu s’attendre à ce qu’Apple utilise au moins un port USB-C 3.0 dans sa tablette, mais il n’en est rien. De son côté, L’USB Promoter Group a déjà annoncé la version 2.0 de l'USB 4, qui propose un doublement de la bande passante disponible. Celle-ci passe de 40 Gbps à 80 Gbps, et permet même d’offrir jusqu’à 120 Gbps dans un sens uniquement.