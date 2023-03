iPhone 15 : Samsung commencera la production des écrans OLED en avance, quel impact sur le lancement ?

D’après un récent rapport de TheElec, Samsung prévoit de démarrer la production des écrans OLED pour iPhone 15 un mois à l’avance. Cela est dû, au retrait soudain du projet de BOE, autre fabricant chinois chargé de la production, qui rencontre des problèmes de fuite de lumière. De quoi prévoir une sortie prématurée pour le prochain flagship d’Apple ?

Comme chaque année, nous devrions voir débarquer l’iPhone 15 sur le marché au mois de septembre. De premières rumeurs prétendent même que la keynote traditionnelle d’Apple aura lieu le 23 septembre prochain. Mais un petit rebondissement dans la production pourrait laisser penser que, cette année, la firme de Cupertino lancerait son prochain flagship un peu plus tôt qu’habituellement.

D’après un rapport de TheElec, Samsung Display se prépare pour débuter la production des écrans OLED au mois de mai. C’est un mois plus tôt que d’ordinaire, la production démarrant généralement au mois de juin. D’après le média coréen, le constructeur reprendrait la main à BOE, autre fabricant chinois chargé des écrans OLED, suite à des problèmes rencontrés lors de la production.

L’iPhone 15 va-t-il sortir un mois plus tôt ?

En effet, BOE aurait du mal à éviter les fuites de lumière sur l’écran de l’iPhone 15 standard. Cela est dû au fait que le smartphone utilise le même écran que son prédécesseur, mais arbore désormais un poinçon central dans lequel vient se loger le capteur selfie. C’est à ce niveau qu’aurait lieu la fuite de lumière, qui forcerait BOE à se mettre en retrait du projet en faveur de Samsung Display.

Quid donc de la date de sortie ? En réalité, rien ne semble indiquer que le lancement aura lieu un mois plus tôt. En effet, le démarrage de la production en mai concerne uniquement les iPhone 15 standard. La production pour les écrans des modèles Pro et Pro Max débutera au moins juin chez Samsung ainsi que chez LG Display, comme à l’accoutumée. Autrement dit, on devrait bien découvrir officiellement l’iPhone 15 en septembre.

Pour rappel, Apple va augmenter la taille des écrans sur cette nouvelle génération. Les smartphones afficheront également les bordures les plus fines au monde.

Source : TheElec