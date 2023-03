L’iPhone 15 abandonnerait le tiroir à carte SIM au profit de l’eSIM

L'eSIM, la carte SIM numérique intégrée aux smartphones, est en train de devenir une tendance incontournable. Avec la sortie imminente de l'iPhone 15, il est désormais certain que ce nouveau modèle sera compatible avec l'eSIM, allant même jusqu'à supprimer la présence du tiroir à carte SIM.

L'eSIM, la carte SIM numérique intégrée aux smartphones, sera disponible sur les prochains modèles d'iPhone, y compris l'iPhone 15. Cela signifie que le plateau de carte SIM physique pourrait être retiré. Pour rappel, cette technologie permet aux utilisateurs d'activer un forfait cellulaire sans avoir besoin d'une carte SIM physique.

En France, plusieurs opérateurs mobiles tels qu’Orange, SFR et Bouygues Telecom offrent l'eSIM depuis plusieurs années. Et selon les dernières rumeurs, l'iPhone 15 sera compatible avec l'eSIM en France. Avec cette intégration, les utilisateurs pourront profiter d'une expérience plus fluide et pratique. Apple en profiterait pour supprimer la nécessité de retirer le plateau de carte SIM physique pour changer d'opérateur ou d'abonnement.

L'eSIM : la fin de la carte SIM physique

Apple a déjà adopté l'eSIM sur tous les modèles d'iPhone 14 aux États-Unis, éliminant ainsi l'utilisation de la carte nano-SIM physique et offrant une nouvelle expérience de connectivité pour ses utilisateurs.

Lors de la sortie de la série iPhone 14 aux États-Unis, Apple a vanté les mérites de l'eSIM, notamment en matière de sécurité, puisqu'elle ne peut être retirée d'un iPhone perdu ou volé. Les modèles plus récents d'iPhone comme l'iPhone 13 peuvent accueillir deux eSIM actives simultanément. La firme de Cupertino a également souligné que jusqu'à huit eSIM pouvaient être gérées dans les paramètres de l'iPhone, permettant ainsi aux utilisateurs d'éviter les contraintes liées aux cartes SIM physiques lors de leurs déplacements.

Avec la montée en puissance de l'eSIM et l'expansion de sa disponibilité, le retrait du plateau de carte SIM est en passe de devenir une tendance incontournable. Cette transition, bien que progressive, devrait être achevée d'ici quelques années. Le prochain lancement de la série d'iPhone 15 en septembre devrait donc confirmer cette tendance et permettre aux utilisateurs de bénéficier des avantages de l'eSIM, en particulier en matière de sécurité et de commodité.

Source : MacRumors