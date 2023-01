L’iPhone 15 pourrait sortir le 23 septembre 2023, selon un analyste

Rarement a-t-on vu une date de sortie dévoilée aussi longtemps à l’avance. C’est pourtant l’exercice périlleux auquel s’est essayé l’analyste Jeff Pu, qui prédit qu’Apple lancera ses iPhone 15 le 23 septembre 2023. Ce dernier en profite pour confirmer de nombreuses rumeurs à propos de la fiche technique des smartphones.

Vous n’avez pas encore eu le temps d’acheter un iPhone 14 à cause des problèmes d’approvisionnements ? Qu’importe, vous savez déjà à quelle date vous préparer pour la sortie de l’iPhone 15. En effet, dans un rapport consulté par nos confrères de 9to5Mac, l’analyste Jeff Pu, pour Haitong International, affirme que la sortie du prochain smartphone d’Apple est prévue pour le 23 septembre 2023.

À plusieurs mois de la date fatidique, cette affirmation est pour le moins osée… mais pas totalement impossible. En effet, le mois de septembre est plutôt prévisible, étant donné qu’Apple a pour habitude de présenter ses nouveaux iPhone à la rentrée. Toutefois, cette date est également plutôt étonnante puisqu’elle tombe un samedi, alors que la firme de Cupertino préfère plutôt organiser ses keynotes un mardi ou mercredi, selon les fuseaux horaires.

Apple devrait bien améliorer la partie photo des iPhone 15

Jeff Pu ne se contente pas de dévoiler la date de présentation des iPhone 15. Celui-ci s’essaie également à des prévisions sur la fiche technique des différents modèles. Selon lui, Apple prévoirait bien d’améliorer la partie photo des modèles plus abordables, en équipant ces derniers d’un capteur ultra grand-angle de 48 MP. Pour l’heure, ce dernier est réservé aux iPhone 14 Pro et Pro Max. En plus de ce meilleur capteur photo, Jeff Pu affirme que les modèles standard et Plus seront eux aussi équipé d’un port USB-C, contrairement à ce qui a été dit dans de précédentes rumeurs.

Par ailleurs, la partie photo sera également meilleure sur les modèles premium. Ainsi les iPhone 15 Pro et Pro Max auront tous deux, pour la première fois, un capteur périscope de 12 MP, qui leur permettront d’effectuer des zooms jusqu’à 6 fois, selon Ming-Chi Kuo. La fameuse puce A17 gravée en 3 nm serait également de la partie, en plus de boutons d’alimentation et de volume virtuels avec retour haptique. La taille de l’écran, quant à elle, resterait la même que celle des iPhone 14 Pro et Pro Max.

Source : 9to5Mac