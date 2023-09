iOS 17 : Apple veut confier la gestion de la capacité de la batterie de l’iPhone 15 aux utilisateurs

D’après le site 9 To 5 Mac, iOS 17 proposera une fonctionnalité permettant de régler soi-même la capacité de charge maximale de la batterie de l’iPhone.

Apple a reçu de nombreuses plaintes des utilisateurs concernant le vieillissement prématuré de la batterie des iPhone 14 Pro. Tous ces internautes déclarent qu’en l’espace d’un an, la capacité maximale de leur téléphone a diminué de 10 % en moyenne. Une chute qui ne fait que commencer et qui laisse penser que leur smartphone ne pourra bientôt plus tenir une journée entière sans branchements fréquents à une prise secteur.

Le site 9 To 5 Mac affirme avoir découvert dans le code source d’iOS 17 des lignes laissant penser qu’Apple va laisser les utilisateurs d’iPhone 15 gérer la capacité de charge de l’appareil par eux-mêmes. Une nouvelle option dans le menu « Batterie > État de la batterie » permettra de modifier manuellement la charge maximale de la batterie afin de ralentir son vieillissement. iOS 16 propose actuellement la « Recharge optimisée de la batterie », mais de l’avis de certains, cette fonction n’est pas efficace dans tous les cas de figure.

Apple va laisser les utilisateurs gérer l’état de la batterie de leur iPhone

Le problème de vieillissement prématuré de la batterie affecte-t-il aussi les iPhone 15 ? Il faudra attendre les premiers retours pour en avoir le cœur net. Cela dit, il y a une différence majeure entre les nouveaux iPhone et leurs devanciers : le port USB-C. De ce fait, on ne sait pas si la fonction de contrôle de la capacité de charge sera réservée aux iPhone 15, ou si les modèles antérieurs pourront également en bénéficier.

À lire — iOS 17 : les 5 meilleures fonctionnalités qui vont tout changer sur iPhone

La rumeur courait depuis quelques mois selon laquelle Apple allait certes adopter l’USB-C, mais que les performances offertes seraient différentes selon que vous utilisiez des câbles certifiés ou pas. La firme briderait les câbles n’ayant pas obtenu la certification MFi, et si on se fie aux prix des câbles certifiés vendus sur la boutique en ligne, le câble tressé Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro est vendu à 79 €, par exemple, on se dit qu’ils doivent forcément proposer quelque chose de plus que ceux que l’on trouve par ailleurs.