iOS 17 ajoute de nouvelles sonneries sur les iPhone, une première depuis dix ans

Cela fait maintenant plus d’une décennie qu’Apple utilise les mêmes sonneries sur ses iPhone, ce qui a fini par les rendre immédiatement reconnaissables. Cependant, cela pourrait bientôt changer, puisque de nouveaux sons viennent de faire leur apparition dans iOS 17.

Mardi dernier, à l’occasion du lancement des nouveaux iPhone 15, Apple avait également évoqué la sortie de la nouvelle version de son système d’exploitation : iOS 17. Celui-ci a reçu de nombreuses versions bêta depuis sa présentation lors de la conférence WWDC un peu plus tôt cette année, et malgré cela, il semble que la mise à jour nous réserve encore quelques surprises.

En effet, nos confrères de 9to5Mac on fait une découverte surprenante sur la version Release Candidate d’iOS 17, qui pourrait bien être la version finale. En fouillant dans les paramètres, ils se sont aperçus qu’Apple a ajouté pas moins de 20 nouvelles sonneries pour les iPhone compatibles avec la mise à jour.

Les iPhone ont enfin droit à de nouvelles sonneries

La dernière fois qu'Apple a sorti une nouvelle sonnerie, quelle qu'elle soit, c'était lors du lancement de l'iPhone X en 2017. Apple a célébré la sortie de cet appareil révolutionnaire (et le 10e anniversaire de l'iPhone), avec une sonnerie unique appelée “Reflections”. Cependant, celle-ci était exclusive à ce modèle.

Avant elles, les dernières sonneries ajoutées par Apple remontent au lancement d’iOS 7 en 2013. L'entreprise avait alors ajouté des sonneries que l'on associe désormais facilement à l'iPhone, comme “Sencha”, “By The Seaside” et la redoutable sonnerie “Radar”.

D’après 9to5Mac, en plus des nouvelles sonneries sur iOS 17, Apple aurait « légèrement remastérisé certains sons plus anciens ». Ceux-ci ont d’ailleurs été déplacés vers une nouvelle zone « classique » dans les menus de réglage des sonneries et des sons, dans les Paramètres des iPhone.

Les nouvelles sonneries auraient l’avantage d’offrir un retour haptique beaucoup plus marqué que les précédentes. Certaines d'entre elles ont également un son plus continu, sans pause notable pour répéter le son. Il s’agit donc d’une bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone, qui vont enfin profiter de nouveaux sons. Il reste à savoir si Apple va de nouveau mettre 10 ans avant d’ajouter de nouvelles sonneries à l’avenir.

Source : 9to5Mac