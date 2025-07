L’iPhone 15 Pro est à son prix le plus bas : le moment parfait pour l’acheter

L'iPhone 15 Pro n'a jamais été aussi abordable. C'est une opportunité si vous recherchez un iPhone performant pour une fraction de son prix habituel.

Alors qu'il a été lancé à 1 229 €, l'iPhone 15 Pro est en ce moment sous la barre des 800 €, soit le meilleur prix disponible en ce moment. Cette offre est à retrouver chez Certideal, l'un des leaders français du smartphone reconditionné en France. L'entreprise propose des iPhone entièrement reconditionnés en France, avec des pièces authentiques, et ce, à des prix imbattables.

L'iPhone 15 Pro y est affiché à 759 €, mais vous pouvez faire baisser encore plus le prix grâce au code promo CERTIDAYS, valable pour une durée limitée. Le coupon vous permet de profiter d'une remise supplémentaire de 15 €.

Au final, l'iPhone 15 Pro vous reviendra à 744 € au lieu de 1229 €, ce qui représente une baisse de prix d'environ 40% par rapport au tarif initial. C'est le prix de la version 128 Go du smartphone, en reconditionné de grade correct. Pour 35 € de plus, vous pouvez vous offrir la version 256 Go qui est ainsi à seulement 779 € avec le code CERTIDAYS.

Notez que les deux variantes de stockage sont également disponibles en grade premium, et donc quasiment neuf. Tous les grades sont 100% fonctionnels, débloqués et avec des batteries en excellent état.

iPhone 15 Pro : toujours aussi performant, à prix réduit

L'iPhone 15 Pro remonte à seulement une génération en arrière. Il n'a donc rien perdu de son attrait, puisqu'il reste performant grâce à sa puce Apple A17 Pro et sera de plus éligible aux mises à jour d'iOS pendant plusieurs années encore. Pour rappel, le smartphone est équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces (1179 x 2556 pixels), avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une belle luminosité.

Pour la partie photo, l'iPhone 15 Pro dispose de trois capteurs à l'arrière : un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP aussi, avec un zoom optique 3x. C'est quasiment la même configuration photo que l'iPhone 15 Pro Max que nous avons testé et qui assure de belles prestations dans ce domaine.