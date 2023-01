iPhone 15 Pro Max : découvrez ce concept qui prédit à quoi va ressembler le smartphone

En s’appuyant sur les récentes fuites, le designer Antonio de Rosa a réalisé un premier concept pour l’iPhone 15 Pro Max. Ce dernier imagine un design composé d’un châssis au bord arrondi, conformément à ce qui a été annoncé, ainsi qu’un module photo moins proéminent. On retrouve bien évidemment la fameuse Dynamic Island, qui devrait être présente sur tous les modèles cette année.

Il faut toujours attendre un petit peu après l’apparition des premières fuites pour découvrir le design d’un smartphone. Aussi, certains designers profitent de l’occasion pour user de leur imagination et créer de premiers rendus 3D. Aujourd’hui, c’est au tour de l’iPhone 15 Pro Max d’avoir droit à l’un de ces concepts, réalisés par le graphiste Antonio De Rosa. Celui-ci s’est servi des (encore rares) rumeurs sur le design du smartphone, qu’il a complété avec d’autres prévisions.

Antonio De Rosa reprend par exemple les indications concernant le châssis en titane aux bords arrondis, qui ont fait surface dès le mois de novembre dernier. Si ces rumeurs s’avèrent exactes, il s’agira d’une première pour Apple qui utilise le même châssis depuis quelques années. En outre, le smartphone imaginé par le designer est légèrement plus fin que l’iPhone 14 Pro Max, à savoir 7,4 mm contre 7,9 mm pour le plus récent flagship du constructeur à la pomme.

Sur le même sujet — iPhone 15 et 15 Plus : pas de jaloux, ils auront droit au même capteur photo que les modèles Pro

Voici à quoi pourrait ressembler l’iPhone 15 Pro Max

Antonio De Rosa s’inspire également des informations livrées par Ming-Chi Kuo concernant la disparition des boutons physiques sur cette nouvelle génération, qui seront cette fois placés sous une surface tactile, équipée de la technologie Taptic Engine pour offrir un retour haptique. Dans sa vidéo, Antonio De Rosa baptise ce concept « butterfly buttons » (« boutons papillon »).

Pour la partie photo, le graphiste a imaginé un module plus discret et moins proéminent que celui de son prédécesseur. On retrouve notamment un capteur périscope capable de se plier automatiquement à l’intérieur du smartphone. Bien entendu, on retrouve la Dynamic Island, qui devrait être intégrée à tous les modèles cette année. On vous laisse découvrir le résultat dans la vidéo ci-dessous.