Un iPhone original scellé vendu à 51 500 € lors d’une vente aux enchères

Les iPhone originaux font partie des appareils électroniques les plus recherchés, et se vendent généralement à des sommes astronomiques. Un modèle encore neuf vient de s’arracher à plus de 50 000 euros.

Les iPhone valent de l’or, surtout la première génération, qui est très recherchée par certains collectionneurs. Ceux-ci sont prêts à dépenser des sommes folles, surtout si les appareils sont encore dans leurs boîtes. Nous avions vu à la fin de l’année dernière un iPhone original vendu à 40 000 euros, et même un autre modèle atteindre les 59 400 euros il y a quelques semaines seulement.

Cette fois-ci, un nouvel appareil encore sous blister a atteint la somme astronomique de 54 904 dollars lors d'une vente aux enchères, soit environ 51 500 euros. Pour rappel, c’est environ 92 fois son tarif conseillé de 599 dollars lors de sa sortie sur le marché en 2007.

L’iPhone est vendu à 92 fois son tarif d’origine

RR Auction, qui s’est occupé de la vente, estimait le prix final à plus de 20 000 dollars, mais l’appareil, un « iPhone original de première génération d'Apple, modèle A1203, commande MA712LL/A (8 Go), non ouvert », a finalement atteint trois fois cette estimation. Sur la boîte, le nombre d'icônes indique bien que l'appareil fait partie du lot de production initial de 2007. En effet, l'entreprise a ajouté plus tard la treizième icône qui souligne le lancement d'iTunes.

Le smartphone était accompagné d'un sac AT&T et d'un dépliant concernant les plans tarifaires et l'activation de l'iPhone. Le vendeur indique également qu'il a acheté ce téléphone lors de sa sortie en 2007, mais qu'il en a également reçu un dans le cadre de son travail en tant qu'employé d'Apple. Cette unité de rechange n'a donc jamais été ouverte.

Près de 16 ans après le lancement de l’iPhone original, tous les yeux sont désormais tournés vers la prochaine génération, les iPhone 15. On en sait déjà beaucoup à leur sujet, dont notamment leur design, une partie de leur fiche technique, et nous avons même déjà une idée de leurs tarifs. Comme chaque année, on s’attend à ce que ceux-ci soient présentés aux alentours du mois de septembre 2023, si la production ne prend pas de retard d’ici là.