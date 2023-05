iPhone 15 Pro : Apple a bien abandonné les boutons à retours haptiques, selon un fournisseur

Les fans d'Apple seront peut-être déçus d'apprendre que le prochain iPhone 15 Pro ne sera finalement pas équipé de boutons à retours haptiques. Dans une lettre aux actionnaires publiée aujourd'hui, Cirrus Logic, fournisseur d'Apple, semble confirmer l'annulation de cette fonctionnalité très attendue.

Cela fait plusieurs années que les iPhone n’ont connue aucune amélioration au niveau de leurs boutons. Au début de l’année, plusieurs rapports ont fait état de l’arrivée de tout nouveaux boutons à retours haptiques. Plutôt que de simples boutons physiques, ceux-ci auraient permis de simuler la sensation de clic.

Cependant, nous avons finalement appris qu’Apple aurait décidé de revenir sur sa décision après avoir connu d’importants problèmes de production. Cette nouvelle a vraisemblablement été confirmée par un des fournisseurs du géant américain, qui a annoncé qu’Apple avait annulé ses commandes.

L’iPhone 15 Pro aura les mêmes boutons de volume que l’iPhone 14 Pro

Cirrus Logic, fournisseur d'Apple vient d’annoncer dans une lettre qu'un nouveau produit qui avait été précédemment mentionné comme devant être introduit cet automne ne devait plus être commercialisé comme prévu. Bien que la société n'ait pas spécifiquement mentionné les boutons à semi-conducteurs, les analystes de Barclays pensent que les commentaires faisaient référence à cette caractéristique.

Cirrus Logic est une société texane spécialisée dans les puces à signaux mixtes de haute performance, y compris les pilotes haptiques pour le Taptic Engine des iPhone. En novembre 2022, la société a déclaré qu'elle continuait à travailler avec un client stratégique et qu'elle prévoyait de commercialiser un nouveau composant HPMS dans les smartphones de 2023 : les iPhone 15. Notez qu’Apple est le plus gros client de Cirrus Logic, représentant 79 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2022.

Alors que certaines spéculations laissaient entendre que les boutons à retours haptiques seraient reportés aux modèles iPhone 16 Pro lancés l'année prochaine, les commentaires de Cirrus Logic suggèrent que le fournisseur n'est pas encore au courant des plans d’Apple. Quoi qu’il en soit, malgré un retour en arrière sur les boutons de volume, Apple va bien modifier un des autres boutons de son smartphone : l’interrupteur latéral.

Le géant américain prévoit d’ajouter un nouveau bouton « d’action », venant remplacer l’interrupteur qui permet de passer rapidement en silencieux. Ce dernier va devenir un simple « bouton de type pression ». Il s’agira d’un bouton capacitif spécial et que les utilisateurs devront presser, et il semble qu’il sera possible de lui attribuer d’autres fonctions.

Source : Cirrus Logic