L’iPhone 15 est à un prix fou : attention au stock qui va s’envoler

Amazon casse le prix de l’iPhone 15. Le smartphone d’Apple atteint son prix le plus bas jamais vu sur le site du géant du e-commerce. Il s’agit d’une version neuve, vendue et expédiée directement par Amazon.

Amazon propose en ce moment une salve de bons plans dans le cadre du prime Day 2025, mais l’offre sur l’iPhone 15 est ouverte à tout le monde. Pas besoin d’un abonnement Prime donc. Et même si c’était le cas, retenez que tout le monde peut profiter des offres réservées aux membres Prime en ce moment en s’inscrivant gratuitement.

L’iPhone 15 est ainsi disponible à 680 € au lieu de 969 € à sa sortie, ce qui représente une réduction très intéressante de 30%. C'est une alternative pertinente à l'iPhone 16e qui est aussi en promotion sur Amazon à 592 € en ce moment.

Cette offre porte sur le coloris noir de l'iPhone 15 et cela tombe bien, car c'est l'un des plus appréciés, voire le plus apprécié. Raison de plus pour saisir cette opportunité au plus tôt, car le stock risque de ne pas rester longtemps disponible à ce prix là.

iPhone 15 : une promo à ne pas manquer

Bien que son successeur soit sorti depuis quelques mois, l'iPhone 15 n'a rien perdu de sa superbe. Ses performances sont toujours au top grâce à sa puce Apple A16 Bionic et il est éligible à toutes les nouvelles mises à jour d'iOS, et ce, pendant plusieurs années encore.

Pour rappel, l'iPhone 15 dispose d'un bel écran de OLED Super Retina de 6,1 pouces, avec une définition de 2556 x 1179 pixels. Pour la partie photo, il s'appuie sur deux capteurs : un module grand-angle de 48 MP et un capteur ultra grand-angle 12 MP. Il va sans dire que le smartphone Apple prend de belles photos de jour comme de nuit. Le module selfie de 12 MP est tout aussi efficace.