Certains iPhone 15 sont déjà abîmés à peine sortis de leur boîte, les cybercriminels se font passer pour des hôtels, c’est le récap !

Certains iPhone 15 sont déjà abîmés à peine sortis de leur boîte, les cybercriminels se font passer pour des hôtels, le robot humanoïde de Tesla est de plus en plus performant, c’est le récap !

Qu’elle était riche l’actualité Tech de ce lundi 25 septembre ! On a appris que Deezer augmente une énième fois ses tarifs, devenant au passage plus chère que Spotify. La plateforme de streaming musical suédoise, de son côté, améliore son offre de services en proposant un outil permettant de traduire en quasi simultané les milliers de podcasts qu’il héberge. Quelques jours après leur commercialisation, les iPhone 15 accaparent toujours les gros titres, mais peut-être pas pour les bonnes raisons aujourd’hui. Certains smartphones d’Apple seraient livrés en bien piteux état. On apprend également que les pirates trouvent des moyens toujours plus astucieux pour voler l’argent des internautes, avec de faux sites de réservation d’hôtels notamment. Par ailleurs, Elon Musk a publié une vidéo présentant la montée en puissance d’Optimus, le robot humanoïde de Tesla.

Les usines de fabrication d’iPhone 15 ont visiblement un problème de contrôle qualité

Apple remporte un véritable succès commercial avec les iPhone 15. Les acheteurs se ruent sur les smartphones de la marque à la pomme. Malheureusement, pour certains d’entre eux, le premier contact est plus que décevant. Leur appareil présente des défauts indignes d’Apple… surtout pour un iPhone neuf. Plongez-vous dans notre article pour connaître les raisons du ratage industriel de la marque à la pomme.

À lire — iPhone 15 : rayures, mauvais alignement de l’écran, certains smartphones sont livrés avec des défauts

Les pirates créent de faux sites de réservation d’hôtel pour arnaquer les voyageurs

Les hackers trouvent des moyens toujours plus élaborés de soutirer l’argent des internautes. Des chercheurs en cybersécurité ont découvert la méthode utilisée par des pirates pour voler les informations de carte bancaire de clients de sites de réservation tels que Booking. Elle nécessite un travail d’ingénierie sociale, qui permet tout d’abord aux criminels d’infiltrer le système informatique d’un hôtel, pour lui voler les informations sur les séjours des futurs clients, ainsi que l’identité de ces derniers. Découvrez comment se déroule la suite de cette escroquerie dans l’article en lien.

À lire — Comment des pirates volent votre argent via un faux site de réservation d’hôtel

Le robot Optimus est toujours plus polyvalent et rapide, la preuve en vidéo

On peut rire jaune et annoncer l’avènement de l’IA et de Skynet. On peut aussi s’en réjouir. Le robot humanoïde Optimus de Tesla est toujours plus agile et intelligent. La première version commerciale d'Optimus était censée sortir des chaînes de montage cette année. Nul ne sait si ce délai sera tenu, mais si l’on en croit la vidéo publiée par Elon Musk, il n’est pas loin d’être opérationnel.

À lire — Elon Musk expose les progrès accomplis par le robot Optimus dans une vidéo impressionnante