iPhone 15 : le remplacement d’un objectif fissuré coûte aussi cher qu’un bon smartphone Android

Même si les iPhone 15 sont comparativement moins onéreux que les iPhone 14, le prix des réparations et des remplacements n'a lui pas changé.

On le sait, les iPhone sont chers. Le modèle le plus abordable de la série, l’iPhone 15, se monnaie à près de 1000 €. Alors quand une panne ou un accident survient, il ne faut pas compter sur Apple pour faire de cadeau aux clients maladroits. Un membre de Twitter en a fait l’amère expérience, lorsqu’il a brisé le verre de protection de l’un des objectifs de son iPhone 15.

Le compte Max Jambor sur Twitter déclare ainsi : « Apple veut me faire payer 670 € pour ça. Et non : je n’ai pas Apple Care ». Image à l’appui, il nous montre que l’un des capteurs de son smartphone est légèrement fissuré. L’entaille est conséquente, et on imagine qu’elle rend inexploitables les photos prises avec l’objectif en question. M. Jambor n’a pas d’autre solution que se rendre chez un réparateur agréé.

Les iPhone 15 coûtent très cher à l’achat, mais aussi à l’entretien

À l’instar des voitures de luxe, les iPhone coûtent cher à l’achat, mais aussi à l’entretien, et si vous n’avez pas souscrit une garantie Apple Care+, la note sera encore plus salée. Ce n'est pas une surprise, venant de la firme de Cupertino. Il y a quasiment un an, elle faisait scandale pour les mêmes raisons en faisant exploser le prix du remplacement de la batterie, avec une augmentation de 58 % du tarif de ce service. Remplacer l'objectif à l’arrière d’un iPhone 14 revenait à 199 €, mais la facture grimpait rapidement pour atteindre les 699 € sur l’iPhone 14 Pro Max.

Apple wants to charge me 670€ for this. And no: I don’t have Apple Care 🫡 https://t.co/EPHEG29ZMj — Max Jambor (@MaxJmb) October 16, 2023

Si comme le souligne un commentateur sur Twitter, 670 €, c’est le prix d’un bon smartphone Android de milieu de gamme, le prix, certes exorbitant, demandé à Max Jambor pour remplacer le verre de protection d’un objectif ne semble pas avoir changé d’une année sur l’autre. D’ailleurs, un autre participant à la conversation ajoute : « attends que les pièces détachées soient disponibles et tu n’auras plus qu’à remplacer la vitre arrière pour 200 à 300 €. Pour l’instant, il s’agit uniquement d’un remplacement de l’ensemble de l’appareil, ce qui explique son prix élevé ».