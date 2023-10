iOS 17 cache ce réglage très utile de l’intensité de la lampe torche, voici comment y accéder

Si comme de nombreux utilisateurs d’iPhone vous pensez que l’intensité lumineuse de la lampe de poche qui équipe votre smartphone est bien trop forte même à son réglage le plus bas, suivez ce tutoriel pas à pas qui vous permettra de configurer la torche de votre appareil de façon bien plus précise.

De l’avis de nombreux utilisateurs, la lumière émise par la lampe torche des iPhone est parfois aveuglante, même lorsqu’elle est réglée à son intensité la plus faible. C’est parce que le réglage proposé à travers le raccourci « classique », en tirant le Centre de contrôle vers le bas, et en appuyant longuement sur la lampe torche, ne permet pas un contrôle assez granulaire de l’intensité lumineuse de la lampe de poche. Avec seulement quatre paliers d’intensité, l’éclairage le plus faible est, pour certains, déjà trop fort. Il existe pourtant un menu pour modifier ce réglage.

C’est une nouvelle fonctionnalité qui n’a pas fait grand bruit lors de la présentation d’iOS 17, mais c’est pourtant bien à travers l’application Raccourcis de l’iPhone qu’on peut régler de manière très fine l’intensité lumineuse de la lampe de poche.

iOS 17 permet de régler finement l’intensité de la lampe de poche à travers Raccourcis

Pour régler l’intensité de la lampe torche au plus faible, il faut tout d’abord :

ouvrir l’appli Raccourcis

appuyez sur le bouton + dans le coin supérieur droit

tapez sur le bouton « Ajouter une action »

cherchez le script « Régler la lampe torche » et tapotez le bouton

appuyez sur la petite flèche bleue à côté de la mention « Activer la lampe torche »

faites glisser le curseur Luminosité qui vient d’apparaître totalement vers la gauche

appuyez sur OK pour enregistrer le raccourci

Vous pouvez désormais placer le raccourci sur votre page d’accueil et le tapoter pour allumer la Lampe de poche plutôt que de passer par le Centre de contrôle. Pour y accéder encore plus rapidement, vous pouvez l’assigner au bouton d’action, si vous possédez un iPhone 15, ou l'invoquer en touchant plusieurs fois le dos de votre iPhone, en suivant Paramètres > Accessibilité > Toucher le dos de l’appareil > Toucher 2 (ou 3) fois et en sélectionnant le Raccourci que vous venez de créer.

