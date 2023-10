iPhone 15 : le Wi-Fi ne fonctionne toujours pas, la mise à jour iOS 17.1 ne corrige rien

Alors que tout le monde pensait que la mise à jour iOS 17.1 allait résoudre les problèmes de connexion au Wi-Fi, la dernière version bêta ne fait aucune mention d'un correctif en ce sens. Les propriétaires d'iPhone 15, particulièrement touchés, font savoir leur mécontentement.

La sortie des iPhone 15 est décidément très mouvementée. Problèmes de surchauffe, grésillements, brûlures d'écran… Les soucis s'enchaînent. L'un des derniers en date est particulièrement gênant : la connexion Wi-Fi est très mauvaise, voire impossible à établir. Comme la mise à jour d'iOS 17 vers la version 17.0.3 corrigeait les phénomènes de surchauffe, les utilisateurs s'attendaient à ce que la 17.1 s'occupe du réseau sans fil. La dernière bêta du système mobile est sortie, et aucune mention n'est faite à ce sujet.

Sur le forum d'Apple, un sujet lancé fin septembre par le propriétaire d'un iPhone 15 Pro Max fait état du bug en question. À ce jour, il a récolté 829 “Moi aussi” de gens également concernés et 292 réponses. Dans les commentaires les plus récents, la déception de savoir qu'iOS 17.1 ne changera rien est palpable. L'utilisateur TG2557 explique : “en l'état actuel, j'ai l'impression que mon mobile est inutile quand je suis à la maison – je dois prendre mon ordinateur portable ou mon iPad pour vérifier la météo ou mes mails. […] Savoir que ce n'est pas corrigé avec la sortie d'iOS 17.1 me frustre au plus haut point”.

La mise à jour iOS 17.1 n'a pas résolu les problèmes de Wi-Fi sur les iPhone 15

D'autres sont plus fatalistes, comme Farcore : “Je vais quitter le pays pour 10 jours et je dépendrai entièrement de la connexion Wi-Fi de mon iPhone… On verra comment ça se passe”. De son côté, le créateur du sujet a essayé de nombreuses solutions, jusqu'à une réinitialisation complète de son smartphone. Toujours sous iOS 17.1 après réinstallation, il s'est cru tiré d'affaire pendant une journée en constatant qu'il n'avait plus aucun souci de connexion au Wi-Fi, mais ça n'a pas duré.

Lire aussi – iOS 17.1 : Apple désactivera certains raccourcis du bouton d’Action pour économiser la batterie

Au final, il a renvoyé son iPhone 15 Pro Max pour remboursement et acheté un iPhone 14 Pro Max qui tourne sous iOS 17.0.3. Il n'a plus aucun problème depuis. Apple n'a pas encore réagit officiellement sur le phénomène, contrairement à la surchauffe, mais il est plus que probable que devant l'ampleur du sujet, une mise à jour 17.1.1 arrive rapidement. Espérons-le en tout cas.