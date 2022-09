iPhone 14 : bonne nouvelle pour les bricoleurs, son dos en verre est plus facile à démonter

La nouvelle structure de l’iPhone 14 devrait permettre de remplacer plus facilement son dos en verre. Une amélioration bienvenue qui devrait améliorer la mauvaise réputation d’Apple en matière de réparabilité.

Est-ce l’absence de la Dynamic Island, ou encore les modules photo trop peu nombreux ? Peut-être est-ce simplement l’écart de prix entre les deux gammes qui n’est pas assez élevé ? Toujours est-il que les iPhone 14 et iPhone 14 Plus remportent apparemment moins de succès que leurs grands frères haut-de-gamme. Les modèles les plus abordables de la gamme ne manquent pourtant pas d’atouts pour séduire. La firme de Cupertino a notamment simplifié leur réparation, une bonne nouvelle pour nos portefeuilles.

En observant le dos de leur appareil, les nouveaux possesseurs d’iPhone 14 constateront qu’il devrait être possible de démonter le dos en verre sans démonter tout l’appareil, ce qui mettra l’opération à portée de main des particuliers. En effet, Apple a modifié la structure interne des iPhone 14 ce qui leur permet également de bénéficier d’un meilleur refroidissement et d’une dissipation thermique plus efficace.

D'année en année, Apple améliore la réparabilité des iPhone

Voilà qui devrait grandement améliorer les scores de réparabilité généralement assez faibles accordés à la marque à la pomme. Apple n’est pas la seule entreprise à blâmer en matière d’obsolescence programmée, puisqu’avec la marque à la pomme, Samsung et Microsoft sont les pires selon iFixit et Greenpeace. Notons tout de même que depuis quelques années, la firme de Cupertino cherche à redresser la barre, et obtient des notes toujours meilleures en termes de réparabilité (6/10 pour l’iPhone 13 Pro).

Autre bonne nouvelle pour les bricoleurs, selon TechCrunch, il sera possible de changer l’écran des modèles Pro sans devoir démonter la caméra True Depth. Lorsque l’on sait qu’Apple facture 199€ le remplacement du dos en verre de l’iPhone 14 (29€ si vous avez souscrit à AppleCare+), et 405 € pour l’écran de l’iPhone Pro 14, on se dit que cette plus grande modularité de l’iPhone est une véritable avancée pour les consommateurs. Il ne reste plus qu’à Apple à ouvrir le Self Service Repair, une plateforme à travers laquelle la compagnie s’engage à vendre les pièces détachées officielles de ses produits et à fournir leurs guides de réparation, partout dans le monde.

Source: MacRumors