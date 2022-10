iPhone 15 : cet Apple Store se prépare déjà à une affluence massive pour septembre 2023 !

Les iPhone 14 débutent à peine leur carrière commerciale. Un Apple Store du nord de Londres est déjà dans les préparatifs pour un événement qui doit se dérouler dans un an exactement. Si toutes les boutiques de la marque en font de même, on peut s'imaginer qu'un très gros lancement est prévu. L'iPhone 15 ?

Les employés d’une boutique Apple à Milton Keynes ont appris qu’ils seraient mobilisés l’année prochaine entre le 15 septembre et le 7 octobre. Hors de question de prendre des congés durant cette période pendant laquelle la boutique attend une affluence énorme. On pense bien connaitre la raison d’une telle agitation. C’est une tradition bien installée depuis l’iPhone 4s en 2011, et Apple ne devrait pas déroger à sa propre règle : sauf catastrophe nucléaire majeure, il y aura bien un iPhone 15 en 2023, et il sera présenté dans ces eaux-là.

Ce qui interpelle en revanche, c’est le pourquoi d’une mobilisation aussi précoce des employés. La firme de Cupertino serait-elle si sûre d’attirer les foules avec son prochain modèle de smartphone ? Rappelons que les iPhone 14 commencent à peine leur carrière commerciale, avec des résultats mitigés selon les modèles. Les iPhone 14 sont un peu boudés par la clientèle, alors que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max s’arrachent malgré leur surcoût.

L'iPhone 15 aura une meilleure autonomie, filmera en 8K et aura peut-être une prise USB-C

Les iPhone 14 viennent à peine d’arriver sur nos étals qu’Internet bruisse déjà de rumeurs concernant la prochaine génération d’iPhone 15 : nouvelle puce A17 faite maison, meilleure autonomie ou encore vidéo 8K, autant de nouveautés intéressantes, certes, mais rien qui ne permet pour autant de prévoir un succès encore plus massif pour la marque. Si les instructions données aux employés de la boutique Apple du nord de Londres sont choses courantes, ce qui détonne en l’occurrence, c’est la manière dont le message a été transmis. Les vendeurs du magasin anglais ont appris la nouvelle par une note interne. Les ordres ne viendraient donc pas du siège d’Apple, mais auraient été dictés à l’échelle locale.

Peut-on en conclure que nous avons une date ferme pour la sortie des iPhone 15 ? Évidemment, non, trop d’événements peuvent survenir au niveau du développement et de la fabrication de ces nouveaux appareils pour que l’on puisse être totalement affirmatifs. Sur les réseaux sociaux, un internaute fait d’ailleurs remarquer que les iPhone ne sont pas les seuls produits très attendus l’année prochaine. Et si toutes ces manœuvres étaient en préparation de l’arrivée de l’Apple Glass ? Apple a de grandes ambitions pour son casque VR/AR et compte en écouler au moins 1,5 million dans un premier temps.