iPhone 15 : ces maquettes annoncent des modèles légèrement plus grands que les iPhone 14

De nouvelles maquettes des quatre modèles d’iPhone 15 confirment une nouvelle fois qu’Apple va proposer cette année des smartphones légèrement plus grands que leurs prédécesseurs. En effet, en tentant de les habiller d’une coque de protection d’iPhone 14, certains sont tout simplement trop imposants, tandis que les autres ne correspondent pas exactement aux dimensions.

Ça se précise doucement pour le design des iPhone 15. En effet, les rumeurs à propos des prochains flagships d’Apple suivent leur cours habituel. Autrement dit, après la publication des premiers rendus 3D des smartphones, d’autres analystes se sont chargés de concevoir des maquettes se basant sur ces derniers. Des mockups qui permettent donc de confirmer certaines informations, notamment à propos de la taille de chaque modèle.

Pour rappel, de précédentes fuites ont affirmé que les iPhone 15 et iPhone 15 Pro arboreront chacun un écran de 6,2 pouces, soit légèrement plus grand que celui des iPhone 14 et iPhone 14 Pro, qui mesure 6,1 pouces. Mac Otakara s’est donc appuyé sur cette information pour concevoir ses maquettes, qu’il dévoile dans une vidéo publiée sur YouTube.

Découvrez les premières maquettes 3D des iPhone 15

Celui-ci tente alors de faire rentrer chaque smartphone dans la coque de l’iPhone 14 correspondant. De fait, celles-ci ne correspondent évidemment pas à la taille des maquettes. Pour le modèle standard, la coque est tout simplement trop petite et se retrouve déformée une fois sur le téléphone. Si aucun problème n’est à relever sur l’iPhone 15 Plus, les modèles Pro et Pro Max sont quant à eux également biaisés par leur taille. En effet, ils rentrent bel et bien dans leurs coques, mais les boutons de volume ne sont plus au bon emplacement.

Sur le même sujet : Les iPhone 15 Pro et 15 Ultra se passeront de bouton physique, mais ce n’est pas une bonne nouvelle

Du reste, les maquettes sont fidèles aux fuites déjà évoquées à propos des iPhone 15. On y retrouve notamment un port USB-C sur chacun des modèles, qui vient remplacer le traditionnel port Lightning. Les mockups présentent également des modules photos proéminents, à l’image de ce que l’on retrouve déjà sur l’iPhone 14, ainsi que des bordures plus petites et des sommets plus arrondis.