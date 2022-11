iPhone : des photos d’inconnus apparaissent dans la bibliothèque iCloud chez certains utilisateurs

Lorsque votre iPhone n’a pas assez de stockage pour stocker vos photos en interne, une bonne solution est d’opter pour du stockage sur iCloud. Cependant, certains utilisateurs ont connu une mésaventure avec ce système.

Nos confrères de MacRumors rapportent que certains de leurs lecteurs ont affirmé avoir eu accès à des photos et vidéos d’inconnus sur leur compte iCloud, ce qui est en théorie complètement impossible. En effet, plutôt que de n’avoir accès qu’à leurs fichiers personnels, du contenu provenant d’autres utilisateurs serait apparu.

Parmi les vidéos et photos partagées, on retrouve des photos classiques de pratiques sportives, mais également des photos très personnelles de familles, et surtout d’enfants. Pourtant, Apple affirmait mettre un point d’honneur à protéger les contenus impliquant les enfants grâce à son nouveau système CSAM.

Les iPhone les plus récents sont concernés

Il semblerait que les plaintes proviennent d’utilisateurs d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 13 Pro, mais nous n’avons pas la certitude que cela est lié à des modèles d’iPhone précis. On apprend également que lorsque certaines vidéos sont enregistrées et synchronisées avec iCloud pour Windows, elles deviennent « noires avec des lignes de balayage, rendant les vidéos impossibles à regarder ».

Un utilisateur impacté témoigne : « iCloud pour Windows corrompt les vidéos enregistrées à partir d'un iPhone 14 pro max, ce qui donne des vidéos noires avec des lignes de balayage. En de rares occasions, il insère des photos dans des vidéos provenant de sources inconnues, peut-être des comptes iCloud d'autres personnes. On m'a montré des photos de familles d'autres personnes que je n'ai jamais vues de ma vie, des matchs de football et d'autres photos aléatoires. Évidemment, cela est extrêmement préoccupant et ne me donne pas vraiment le sentiment d'utiliser iCloud en toute sécurité ».

Un tel problème de sécurité est probablement rapidement remonté aux oreilles d’Apple, qui s’efforcera de le corriger le plus vite possible. Certains utilisateurs montent déjà au créneau sur les réseaux sociaux en annonçant qu’une telle faille pourrait entrainer des poursuites judiciaires contre Apple. Il reste à voir si le géant américain va ou non publier un communiqué officiel pour en dire plus au sujet de ce problème qui pourrait bien ternir l’image de la marque.

