iPhone 14 Pro et Pro Max : il va falloir se dépêcher si vous voulez le smartphone à Noël

Il ne vous reste plus que quelques jours pour agir si vous espérez avoir un iPhone 14 Pro ou Pro Max sous le sapin. En effet, Apple indique sur son site que les smartphones seront livrés le 22 octobre s’ils sont commandés aujourd’hui. Les modèles standards et Plus, quant à eux, peuvent être livrés le lendemain de la commande. On vous explique ce qu’il se passe.



Ces dernières années, il faut s’y prendre sérieusement à l’avance pour un joli cadeau aux amateurs de tech. En effet, la pénurie de composants n’a pas facilité la vie des joueurs et autres détenteurs de smartphones (pour ne citer qu’eux), ni celle de leurs proches. Cette année ne fera pas exception aux précédentes : si vous comptez offrir un iPhone 14 Pro ou Pro Max à quelqu'un, on vous conseille sérieusement de ne pas trop tarder.

En effet, le site d’Apple est formel : si vous commandez l’un de ces modèles aujourd’hui, celui-ci n’arrivera pas avant le 22 décembre. Autant dire qu’il ne vous reste donc pas beaucoup de marge de manœuvre si ce cadeau est toujours dans vos projets. La faute à des problèmes d’approvisionnement en composants, mais aussi la chaîne de production qui a été perturbée ces derniers jours.

Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour commander un iPhone 14 Pro Max pour Noël

En effet, Apple fait dans un premier temps face à une demande très importante pour ses deux modèles les plus puissants. La firme tente tant bien que mal d’augmenter ses capacités de production, mais elle fait désormais face à un problème de taille : des restrictions drastiques en Chine et à Taïwan, à cause de l’apparition de nombreux cas de COVID-19.

Il y a quelques jours, une usine de fabrication de l’iPhone 14 Pro appartenant à Foxconn a fermé, aggravant encore plus la situation. Pour l’heure, Apple semble donc tenir le coup, avec des délais de livraison plutôt raisonnables compte tenu de la situation. Espérons donc que les choses s’améliorent petit à petit à l’approche de 2023. Soulignons par ailleurs que les modèles les moins puissants ne présentent quant à aucun problème et peuvent être livrés dès le lendemain.