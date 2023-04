iPhone : cette famille écope de 51 millions de dollars d’amende pour avoir vendu de faux smartphones

Dans un communiqué officiel, le FBI annonce la condamnation de plusieurs membres d'une même famille pour trafic de produits contrefaits. Durant des années, cette fratrie a vendu de faux iPhone et smartphones Samsung sur eBay et Amazon, pour un préjudice de plusieurs millions de dollars.

51,9 millions de dollars. C'est le montant astronomique de l'amende que devront payer les 5 membres d'une même famille résidant dans l'État de l'Idaho, aux Etats-Unis.

Le tribunal de district de l'État a condamné les contrevenants à payer cette somme record pour avoir vendu durant des années de faux iPhone et smartphones Samsung sur des sites de revente comme Amazon et eBay. Les prévenus, à savoir Pavel Babichenko, Piotr Babichenko, Timofey Babichenko, David Bibikov et Mikhail Iyerusalimets présentaient ces appareils comme neufs et authentiques.

À lire également : cet escroc a volé 1 million d’euros à Apple avec de faux iPhone pendant plus de 3 ans

Un trafic bien huilé d'iPhone et Samsung contrefaits

En vérité, la fratrie achetait ces contrefaçons en vrac auprès de fabricants spécialisés situés à Hong Kong, avant de les reconditionner et de les revendre à l'unité aux consommateurs via les plateformes de e-commerce. Au total, le préjudice se compte en millions de dollars.

“Les condamnations, les peines et le recouvrement financier prononcés dans cette affaire reflètent notre capacité à travailler avec nos partenaires des forces de l'ordre pour démanteler des entreprises de fraude à grande échelle et à long terme qui traversent les frontières”, se félicite le procureur de l'Idaho Josh Hurwit.

Après un procès long de trois mois, le tribunal a condamné les prévenus à des peines de prison conséquentes, et à de très lourdes sanctions financières. En plus des amendes, il faut ajouter le versement de dommages et intérêts particulièrement élevés.

De la prison et des millions de dommages et intérêts

Pour la plupart, ils écopent d'une peine de prison allant de 4 à 6 ans. Pavel Babichenko, considéré comme le cerveau de l'opération par la justice, devra payer plus de 33 millions de dollars de dommages et intérêts à lui seul. Au total, les accusés devront s'acquitter de plus de 51 millions de dollars.

De son côté, la famille a décidé de clamer son innocence, et de crier au complot par la même occasion, via une pétition déposée sur Chang.org. Pour résumer, elle estime être victime d'une machination fomentée par le gouvernement américain, Apple et Samsung, en raison de son origine russe et sa foi chrétienne. Pour rappel, un escroc a été attrapé en 2022 pour après avoir arnaqué Apple durant des années. Il envoyait au constructeur de faux iPhone et faisait jouer la garantie pour en recevoir des neufs.

Source : Justice.gov