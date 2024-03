iPhone 15 : à l’étroit avec 128 Go de stockage ? C’est largement suffisant selon Apple

Il vous arrive de devoir supprimer des photos par manque d’espace de stockage sur votre iPhone ? Cela ne devrait pas se produire, si l’on en croit la dernière publicité de la marque à la pomme.

Sur YouTube, Apple a mis en ligne une nouvelle publicité pour l’iPhone 15, qui met en avant le stockage de l’appareil. Intitulée « Don’t Let Me Go » (ne me laisse pas partir), elle met en scène un propriétaire d’iPhone qui choisit quelles photos supprimer sur son appareil afin de faire de la place, mais les photos se mettent à parler pour le faire changer d’avis.

Le spot publicitaire se conclut avec la phrase « beaucoup d’espace de stockage pour beaucoup de photos », qui signifie que le smartphone devrait disposer d’assez de stockage pour ne pas avoir à choisir quelles photos supprimer. Le problème, c’est que la publicité fait référence à l’iPhone 15, qui ne dispose « que » de 128 Go de stockage sur sa version de base.

128 Go de stockage, est-ce vraiment assez sur l’iPhone ?

C’est avec la sortie de l’iPhone 13 qu’Apple était passé de 64 Go à 128 Go sur le modèle de base de ses IPhone, mais beaucoup d’utilisateurs considèrent aujourd’hui que ce n’est plus assez. En effet, les applications et les jeux pèsent de plus en plus lourd sur nos appareils, et il est finalement assez facile de remplir l’intégralité du stockage de ces appareils si vous ne faites pas attention.

Pour ne rien arranger, Apple a adopté un capteur photo principal de 48 MP sur ses récents iPhone 15, rendant les clichés capturés par l’appareils un peu plus lourds que ceux des iPhone précédents. De plus, 128 Go ne peuvent abriter que quelques heures de vidéos filmées en 4K, donc remplir le stockage peut vite arriver si vous enregistrez beaucoup de moments de votre vie.

Heureusement, Apple propose aussi iCloud, qui permet de stocker vos images dans le cloud, mais le service est payant. Le service ne propose que 5 Go gratuitement, qui ne vous aideront probablement pas à sauvegarder l’intégralité de vos clichés capturés au cours des dernières années. On espère que l’iPhone 16, qui sera lancé à la fin de l’année, passera enfin à 256 Go de stockage sur la version de base, puisque de nombreux smartphones Android ont déjà sauté le pas.