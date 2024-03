Apple aurait deux grosses nouveautés dans les cartons, dont un iPhone très particulier

Alors que les rumeurs sur les futurs produits Apple foisonnent, une feuille de route récemment divulguée offre un aperçu fascinant de ce que la marque à la pomme nous prépare. Des avancées attendues comme l'iPhone SE 4, aux concepts futuristes d'iPhone pliable et de lunettes AR, la firme de Cupertino semble déterminée à repousser les frontières de la technologie.

L'évolution rapide de la technologie pousse constamment les géants du secteur à innover pour répondre aux attentes toujours plus élevées des utilisateurs. Dans ce contexte, Apple, avec son historique de produits qui ont souvent redéfini les catégories de marché, semble se préparer à introduire une nouvelle vague d'innovations. Ces initiatives, loin d'être de simples améliorations, pourraient marquer le début d'une nouvelle ère.

Parmi les futurs produits d'Apple, l'iPhone SE 4 attire particulièrement l'attention, suggérant un renouvellement de la gamme avec des améliorations significatives en termes de design et de technologie d'affichage. Parallèlement, les spéculations autour d'un iPhone pliable indiquent que le fabricant explore de nouveaux territoires, flirtant avec les concepts de flexibilité et d'adaptabilité qui pourraient transformer notre interaction avec les appareils mobiles.

iPhone pliant, lunettes connectées, voici ce que dévoile la feuille de route d’Apple

Récemment, Tech_Reve sur X a mis en lumière ce qui semble être la feuille de route d'Apple jusqu'en 2027, grâce à des informations apparemment issues de Samsung Securities. On y découvre plusieurs appareils révolutionnaires comme les lunettes de réalité augmentée, ainsi qu'une incursion dans le monde des appareils pliables, avec un iPhone pliable de 8 pouces en 2026 et un surprenant iPad pliable de 20 pouces prévu pour 2027. Ces projections viennent compléter les attentes autour de l'iPhone SE 4, anticipé pour début 2025, qui promet un design renouvelé et un écran OLED.

Les lunettes connectées et le fameux iPhone pliable sont les deux nouveautés les plus intrigantes de cette feuille de route. Attendues pour 2027, les lunettes AR d'Apple pourraient intégrer des technologies d'affichage de pointe, semblables à celles de l'Apple Vision Pro, promettant ainsi une immersion sans précédent dans la réalité augmentée. Quant à l'iPhone pliable, envisagé pour 2026, il se positionne déjà comme une rupture majeure dans l'univers des smartphones grâce à un écran flexible de 8 pouces, permettant ainsi une transition fluide entre un format compact et celui d’une mini-tablette.