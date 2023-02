iPhone 14 : voici combien de temps vous devrez travailler pour vous payer le smartphone

Chaque année, des chercheurs calculent le nombre d’heures de travail nécessaires pour s’acheter le dernier iPhone. En 2023, c’est au Nigeria que le smartphone s’avère le plus coûteux en termes de temps. En France, ce dernier coûte l’équivalent de 3,56 % du salaire annuel moyen.

Un iPhone, c’est cher. Personne ne dira la contraire et, si on retrouve également aujourd’hui des prix à faire blanchir les banquiers chez la concurrence, le smartphone d’Apple s’est toujours traîné une réputation de produit de luxe — au point que la firme réfléchit depuis des années à la possibilité de proposer un abonnement mensuel pour pouvoir se le payer.

Pour autant, la dépense n’est pas la même pour tout le monde. En effet, l’iPhone est par exemple beaucoup plus luxueux dans des pays plus modestes qu’en Occident. Un point souligné chaque année par des études qui calculent la part du salaire annuel que coûte le dernier iPhone dans chaque pays et, de fait, le temps de travail nécessaire pour se l’offrir.

Il faut travailler plus de 9 jours pour s'offrir l'iPhone 14

L’année dernière, nous apprenions par exemple qu’il fallait travailler plus de 775 heures aux Philippines pour pouvoir se payer un iPhone 13. Rebelote cette année avec l’iPhone 14 donc, bien que le classement ait beaucoup changé cette année. En effet, selon des données analysées par CompareDial, c’est au Nigeria que le dernier flagship d’Apple est le plus coûteux. Pour se l’offrir, il faut s’amputer de 69 % du salaire annuel moyen du pays.

Sur le même sujet — iPhone 14 : Apple réduit le prix de ses smartphones face à la baisse du nombre de ventes

Le reste du top 5 est composé de pays relativement modestes, à savoir le Kenya (63,3 %), le Bangladesh (59 %), Égypte (50 %) et la Tunisie (48,57 %). Et la France dans tout ça ? L’Hexagone se trouve plutôt dans la partie verte du graphique, bien que d’autres pays s’en sortent mieux. En effet, il faut en moyenne verser 3,56 % de son salaire annuel pour s’offrir le dernier smartphone à la pomme.

Comme le note CompareDial, cela correspond à 9,26 jours de travail, à raison de 8 heures par jour. De quoi relativiser au moment de valider le panier.