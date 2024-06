iPhone 14 : le smartphone Apple est à prix bradé avant les soldes d’été

L'iPhone 14 fait l'objet d'un bon plan chez Carrefour. Avant les soldes d'été, le smartphone Apple peut être obtenu sous les 600 euros, à condition de posséder la carte de fidélité de l'enseigne française de la grande distribution.

Si vous ne le savez pas encore, les soldes d'été 2024 débuteront le mercredi 26 juin prochain. Juste avant le coup d'envoi de l'événement commercial en France, Carrefour propose l'iPhone 14 à prix bradé. Disponible dans un coloris jaune et sa version 128 Go, le smartphone Apple est au prix de revient de 599,99 euros au lieu de 769,99 euros. Les 170 euros de réduction iront directement sur la cagnotte du compte fidélité et pourront être utilisés au cours d'un prochain achat chez Carrefour. Pour information, seule la livraison du téléphone en magasin Carrefour permet de ne pas payer de frais de port supplémentaires.

Sorti à la rentrée 2022 en même temps que les modèles Plus, Pro et Pro Max, l'iPhone 14 est doté d’un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels, une résolution de 460 ppp, un taux de rafraichissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. Le prédécesseur de l'iPhone 15 est également équipé du système d'exploitation iOS 16, d'une batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, du processeur Apple A15 Bionic, d'un capteur grand angle 12 MP, d'un capteur ultra grand angle 12 MP et d'un module selfie 12 MP avec autofocus. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez toujours consulter notre article dédié au test de l'iPhone 14.