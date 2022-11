iPhone 14 Pro : Apple permet enfin à l’écran always-on de fonctionner comme sur Android

Lorsque Apple a dévoilé sa propre fonctionnalité d’always-on display lors du lancement des iPhone 14 Pro, beaucoup d’utilisateurs se sont plaints de son fonctionnement. Heureusement, Apple va finalement rendre la fonctionnalité beaucoup plus basique.

iOS 16.2 inclut un changement majeur pour la fonctionnalité Always-on Display de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max. Jusqu’à présent, ce dernier était assez différent de ce que l’on connait chez la concurrence, puisque l’écran ne s’éteint pas complètement. En effet, ce dernier ne fait que rendre votre écran plus sombre, et permet toujours de voir le fond d’écran sur l’écran de verrouillage.

De nombreux utilisateurs n’appréciaient pas la façon dont le mode always-on fonctionnait sur l’iPhone, car en plus d’être un peu plus gourmand en autonomie, il laissait souvent penser à cause de son écran allumé que les utilisateurs avaient reçu un message. Plutôt que de permettre aux propriétaires d’iPhone de se déconnecter, ceux-ci étaient donc souvent encore plus devant à leur smartphone.

iOS 16.2 va corriger le plus gros défaut du mode Always-on de l’iPhone

Selon un rapport de 9to5Mac, la version bêta 3 d'iOS 16.2 donne aux utilisateurs de l'iPhone 14 Pro la possibilité de désactiver le fond d'écran et les notifications de l'affichage permanent. Il s’agit d’un changement majeur qui va permettre à la fonctionnalité d’être très similaire à ce que proposent les fabricants de smartphones Android.

Dans le menu Affichage et Luminosité de l'application Réglages, vous verrez ces changements sous la forme de trois nouvelles options à bascule. Il existe donc deux nouveaux réglages depuis la mise à jour : Afficher le fond d'écran et Afficher les notifications. Vous pouvez soit désactiver les deux, soit laisser l'un d'eux activé et désactiver l'autre à votre guise.

Une fois les paramètres désactivés, l'écran de verrouillage affichera uniquement un fond d'écran noir avec l'heure et les widgets lorsque vous verrouillez votre téléphone ou que vous le laissez inactif. Si une grosse partie de l’écran OLED est noire, cela veut dire que les pixels sont éteints. Les utilisateurs d’iPhone peuvent donc s’attendre à une hausse importante de leur autonomie en désactivant les deux nouvelles fonctionnalités.