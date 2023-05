iPhone 14 : le smartphone Apple est moins cher grâce à cette offre spéciale French Days

L'iPhone 14 fait l'objet d'une vente flash intéressante chez Fnac à l'occasion des French Days 2023. Disponible dans son coloris Product Red, le smartphone Apple bénéficie d'une réduction pouvant aller jusqu'à 13% et d'un bonus de reprise de 100 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez jusqu'au lundi 8 mai 2023 inclus pour bénéficier d'une vente flash sur l'achat de l'iPhone 14 Product Red chez Fnac. Au cours de la vente flash spéciale French Days, le prix du smartphone Apple passe de 1019 euros à 899 euros pour la version 128 Go et de 1149 euros à 999 euros pour le modèle 256 Go.

De plus, l'Apple iPhone 14 est éligible à un bonus de reprise de 100 euros, à condition de ramener un ancien téléphone en magasin Fnac. Au final, l'iPhone 14 est au prix de revient de 799 euros ou de 899 euros suivant le modèle choisi. Pour information, le bonus de 100 euros pour la reprise d’un smartphone, se présente, pour une reprise magasin, sous la forme d’un code de réduction valable en magasin jusqu’au 14 mai 2023 inclus.

Pour rappel, l'iPhone 14 est doté d’un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. Il est aussi équipé du processeur Apple A15 Bionic, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un double capteur arrière de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article lié au test de l'Apple iPhone 14.