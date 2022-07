iOS 16 : la bêta publique est enfin disponible, voici comment l’installer sur votre iPhone

Après une série de trois bêta privées, Apple vient enfin de déployer la première version bêta publique d’IOS 16, ouvrant ainsi le processus de test à tous les fans qui attendaient les nouveautés avec impatience.

Apple a lancé aujourd'hui la première version bêta publique de sa prochaine mise à jour logicielle iOS 16 afin que vous puissiez essayer ses nouvelles fonctionnalités. En plus d’iOS 16, Apple a également déployé les premières bêta publiques d’iPadOS 16 et de macOS Ventura et même de WatchOS 9, qui améliore significativement le logiciel des montres avec un nouveau suivi de l’arythmie ou encore des rappels de médicaments.

Quelles nouveautés pour iOS 16 ?

Pour rappel, celle-ci introduit des fonctionnalités telles qu’un écran de verrouillage personnalisable avec des widgets. Vous pouvez appuyer longuement sur l'écran de verrouillage et commencer à personnaliser un style en choisissant une nouvelle photo, un style de police, un filtre et un effet de profondeur. On retrouve aussi une expérience de messagerie améliorée, des correctifs de sécurité qui s’installent automatiquement et même un hommage discret à Steve Jobs.

L'application Messages a également reçu quelques mises à jour, notamment la prise en charge de la modification, de la suppression et du marquage des messages non lus. La nouvelle application Photos apportera également des dossiers verrouillés pour les photos cachées et supprimées et la suppression des doublons, ce qui peut faire gagner une tonne d'espace sur votre appareil. Safari se met aussi à jour, et vous pouvez désormais créer des groupes d'onglets partagés dans Safari pour collaborer avec vos amis.

La fonction SharePlay n'est plus limitée à FaceTime, de sorte que Messages peut être utilisé pour la communication entre personnes partageant du contenu entre elles. Les appels FaceTime peuvent être transférés d'un appareil à d'autres personnes, et l'application Santé est dotée d'une nouvelle fonction Médicaments qui permet de suivre les vitamines et les médicaments que vous prenez.

Comment installer la bêta publique d’iOS 16 sur votre iPhone ?

Pour installer la bêta publique d’iOS 16, vous devrez d’abord vous assurer d’avoir un iPhone compatible avec cette nouvelle version. Pour rappel, Apple avait privé les iPhone 7 et 7+ d’iOS 16, il vous faudra donc un appareil plus récent.

Ensuite, rendez-vous sur le portail des logiciels bêta d'Apple sur le navigateur Safari de votre téléphone et inscrivez-vous ou connectez-vous avec votre identifiant Apple. Il vous faudra ensuite suivre cette procédure :

Inscrivez votre appareil iOS en acceptant les conditions générales

en acceptant les conditions générales Faites défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez un rappel vous invitant à vous assurer que vous avez créé une sauvegarde du contenu de votre téléphone au cas où vous auriez besoin de revenir à un état antérieur.

au cas où vous auriez besoin de revenir à un état antérieur. En bas, cliquez sur le bouton « Télécharger le profil ». Cliquez sur Autoriser lorsqu’un avertissement apparaît.

Cliquez sur Autoriser lorsqu’un avertissement apparaît. Ouvrez l'application Paramètres . Une nouvelle section intitulée Profil téléchargé devrait être ajoutée en haut. Sélectionnez-la, et vous aurez accès au téléchargement du logiciel bêta.

. Une nouvelle section intitulée Profil téléchargé devrait être ajoutée en haut. Sélectionnez-la, et vous aurez accès au téléchargement du logiciel bêta. Sélectionnez Installer dans le coin supérieur droit

Saisissez votre mot de passe et acceptez la très longue déclaration de consentement en appuyant une nouvelle fois sur Installer.

Redémarrez votre smartphone pour que votre profil soit activé

Mettez à jour votre smartphone en vous rendant dans Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. La mise à jour iOS 16 devrait s'y trouver. Sélectionnez Télécharger et installer et suivez les instructions.

Comme chaque mise à jour bêta, son installation comprend des risques, c’est pourquoi Apple vous fait signer une longue liste de consentement qui ne le rend pas responsable des problèmes que vous pourrez rencontrer. Il se peut que ces mises à jour soient instables, évitez donc d’installer des versions bêta sur votre appareil principal à moins de bien accepter les risques.

Puisqu'il s'agit de la première version bêta publique, vous ne devez pas vous attendre à ce qu'elle soit parfaite, loin de là. Il est probable qu'il y ait de nombreux problèmes et des bugs gênants, mais ceux-ci devraient rapidement être corrigés dans de futures versions. Apple devrait déployer la version stable finale d’iOS 16 aux alentours du mois de septembre 2022, à l’occasion du lancement des prochains iPhone 14. La bonne nouvelle, c’est qu’une fois la première bêta installée, vous recevrez simplement les nouvelles mises à jour au cours des prochaines semaines dans la même section des paramètres.