L’iPhone 14 d’Apple revient à un prix canon grâce à cette offre, il faudra faire vite !

L'iPhone 14 est en promotion chez Carrefour. Pendant quelques jours seulement, les détenteurs de la carte de fidélité du magasin peuvent bénéficier de 150 euros de réduction sur le smartphone Apple.

Jusqu'à ce dimanche 23 février 2025 inclus, Carrefour propose l'iPhone 14 à un tarif très attractif. Disponible dans sa version 128 Go, le smartphone Apple est au prix de revient de 544 euros au lieu de 694 euros. Les 150 euros de réduction iront directement sur la cagnotte du compte fidélité et pourront être utilisés au cours d'un prochain achat chez Carrefour. Pour information, la livraison du téléphone est gratuite en Drive ou en magasin Carrefour.

Sorti en même temps que les modèles Plus, Pro et Pro Max à la rentrée de septembre 2022, l'iPhone 14 embarque un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels, une densité de 460 ppp, un taux de rafraichissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits.

Le smartphone Apple est aussi doté du système d'exploitation iOS 16, d'une batterie de 3279 mAh compatible avec la recharge rapide, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM et du processeur Apple A15 Bionic. La partie APN du téléphone est constituée d'un capteur grand angle 12 MP, d'un capteur ultra grand angle 12 MP et d'un module selfie 12 MP avec autofocus. Pour en savoir davantage sur le produit, vous pouvez toujours aller jeter un oeil à notre article consacré au test de l'iPhone 14.