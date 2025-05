iPhone 14 à prix cassé : voici une astuce infaillible pour l’avoir bien moins cher !

Plutôt que d’acheter un smartphone de milieu de gamme, il peut être beaucoup plus intéressant de s’offrir l’iPhone 14 qui présente toujours d’excellentes performances pour un prix devenu beaucoup plus abordable. En plus, nous avons trouvé une super offre en reconditionné sur CertiDeal pour environ 360 euros !

À sa sortie, l’iPhone 14 coûtait plus de 1000 euros, une somme conséquente même pour l’un des meilleurs smartphones de sa génération. Vous avez peut-être fait partie des nombreuses personnes qui rêvaient de se l’offrir mais qui ne pouvaient ou ne voulaient pas dépenser autant pour un téléphone. Et bien votre patience a payé car désormais vous pouvez vous offrir l’iPhone 14 650 euros moins cher qu’à sa sortie ! On vous explique comment faire.

Chaque nouvelle génération d’iPhone qui sort permet de faire baisser le prix des précédents modèles. Pour autant, les smartphones de la marque à la pomme ont une particularité : plusieurs années après leur sortie, ils restent relativement chers, même en occasion. En effet, l’iPhone 14 reste encore aujourd’hui un smartphone performant avec d’excellentes caractéristiques.

Pour trouver le compromis idéal entre prix bas et smartphone en bon état, nous vous conseillons de choisir un appareil reconditionné. Et pour éviter des mauvaises surprises, rien de mieux que le site de référence en France des produits reconditionnés : CertiDeal. En ce moment, vous bénéficiez de deux codes promo en plus des réductions déjà en cours.

Ainsi, l’iPhone 14 est actuellement proposé pour seulement 376,99 euros et en rajoutant le code promo FAMILY15, le prix baisse de 15 euros supplémentaires et chute ainsi à 361,99 euros. Notez que l’iPhone 14 est disponible avec différents grades et donc différents prix : correct pour 361,99 €, très bon état pour 393 €, parfait état pour 398 € et Premium pour 433 €. Et si vous voulez vous acheter deux produits, Certideal propose en ce moment un code promo encore plus intéressant : FAMILY50 qui permet une réduction supplémentaire de 50 €.

Pourquoi acheter un iPhone reconditionné chez Certideal ?

Quand on achète un produit reconditionné, il est important de le faire sur un site reconnu pour être certain d’avoir un produit 100% fonctionnel et dans un bon état général.

C’est le cas de Certideal qui est une société française créée en 2015. Depuis 10 ans, vous pouvez y trouver de nombreux produits à petit prix et particulièrement des smartphones et ordinateurs Apple. Pour assurer une qualité irréprochable, Certideal reconditionne tous ses produits en France avec un parcours de validation de 30 points de contrôle. De cette manière, l’entreprise peut offrir à ses clients une garantie de 24 mois, comme si vous achetiez un produit neuf.

L’iPhone 14 à prix mini

En 2025, l’iPhone 14 se positionne toujours comme un smartphone fiable et réactif, taillé pour toutes les tâches du quotidien. Il intègre la puce A15 Bionic, un processeur signé Apple qui brille par ses performances et son efficacité énergétique. Associé à 4 Go de mémoire vive, il garantit une utilisation fluide. Le modèle présenté ici offre par ailleurs 128 Go de stockage, une capacité confortable pour les photos, vidéos, applis et fichiers personnels.

L’appareil se pare d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, affichant une définition de 2532 x 1170 pixels. Son rafraîchissement à 60 Hz assure une expérience visuelle agréable, tandis que sa luminosité maximale de 1200 nits permet une excellente lisibilité même en extérieur.

Pour la photo, l’iPhone 14 mise sur un module principal à double capteur. On y retrouve un grand angle de 12 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP. À l’avant, une caméra de 12 MP avec autofocus assure des selfies nets et précis.

Côté endurance, la batterie de 3279 mAh permet d’atteindre jusqu’à 20 heures d’autonomie en usage continu, ce qui en fait un compagnon fiable pour toute la journée. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 14.